Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι το Ιράν βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, σε μια περίοδο που η Τεχεράνη φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στη διπλωματία μπροστά στην απειλή μιας αμερικανικής επίθεσης.

Το Ιράν «μιλάει μαζί μας και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι»

Το Ιράν «μιλάει μαζί μας και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Fox News, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν πολλά πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε επίσης ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή δεν έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια ενδεχόμενων επιθέσεων, για λόγους ασφαλείας.

Σήμα αποκλιμάκωσης από το Ιράν

Νωρίτερα, ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, έστειλε σήμα αποκλιμάκωσης, σημειώνοντας ότι «Σε αντίθεση με την ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τον τεχνητό πόλεμο των μέσων ενημέρωσης, η διαμόρφωση μιας δομής για διαπραγματεύσεις βρίσκεται σε εξέλιξη», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

برخلاف فضاسازی‌‌ِ جنگ رسانه‌ای تصنعی، شکل‌گیری ساختاری برای #مذاکرات در حال پیشرفت است. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) January 31, 2026

Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, ertnews