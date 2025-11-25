Αντιπροσωπείες από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία – χώρες που μεσολάβησαν για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα βάσει του σχεδίου που εκπόνησαν οι ΗΠΑ – συναντήθηκαν σήμερα στο Κάιρο για συνομιλίες σχετικά με την υλοποίηση της δεύτερης φάσης της συμφωνίας.

Οι συζητήσεις, στις οποίες συμμετείχαν οι επικεφαλής των αιγυπτιακών και των τουρκικών Μυστικών Υπηρεσιών, καθώς και ο Πρωθυπουργός του Κατάρ, επικεντρώθηκαν στον συντονισμό με την Ουάσινγκτον με στόχο την «επιτυχή υλοποίηση της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας» μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, όπως μεταδίδει το αιγυπτιακό δίκτυο Al-Qahera News.

Πηγή: AΠΕ