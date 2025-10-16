Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Tην πρώτη γνωστή άμεση επαφή μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, εδώ και σχεδόν δύο μήνες, επιβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Aμερικανός Πρόεδρος. Την ανάρτηση αναδημοσιεύει ο Λευκός Οίκος στην πλατφόρμα X.

«Η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι μακροσκελής, και θα αναφέρω το περιεχόμενό της, όπως και ο Πρόεδρος Πούτιν, στο τέλος της», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενημερώνοντας ότι είναι σε εξέλιξη η τηλεφωνική συνομιλία του με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η επικοινωνία έρχεται μία ημέρα πριν από την επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, όπου αναμένεται να πιέσει για τη μεταφορά πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk στο Κίεβο.

Πηγή: Πλατφόρμα Χ

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #τηλεφωνική συνομιλία #Τραμπ – Πούτιν