Με εκρηκτικά χρώματα, καταιγιστικούς ρυθμούς και ενέργεια, το φημισμένο Καρναβάλι της Βραζιλίας άνοιξε αυλαία με τη μεγάλη παρέλαση των σχολών σάμπα στο κατάμεστο «Sambódromo da Marquês de Sapucaí», στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Για μήνες ολόκληρους, εκατοντάδες σχολές ζουν και αναπνέουν για αυτή τη στιγμή. Πρόβες μέχρι εξαντλήσεως, τραγούδια που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά μέχρι να «δέσουν», πανύψηλα άρματα που κατασκευάζονται με εντυπωσιακή λεπτομέρεια και στολές που μοιάζουν βγαλμένες από παραμύθι.

Στην παρέλαση του Σαμποδρόμιο τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη: κάθε βήμα, κάθε ρυθμός, κάθε χρώμα βαθμολογείται.

Οι πρώτες σχολές έκαναν την εμφάνισή τους το βράδυ της Κυριακής, παρουσία του προέδρου της Βραζιλίας, Luiz Inácio Lula da Silva, ο οποίος παρακολούθησε την έναρξη από τις εξέδρες και είδε άρμα αφιερωμένο προς τιμήν του, μέσα σε αποθέωση.

Η γιορτή συνεχίζεται ενώ οι νικητές θα ανακοινωθούν την Τετάρτη.