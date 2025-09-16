Ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι μετέβη σήμερα για πρώτη φορά στο Βερολίνο και στο Παρίσι, την ώρα που η Πολωνία επιδιώκει να ενισχύσει την προστασία των ανατολικών της συνόρων, στην ανατολική πτέρυγα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Εκτός από τα διμερή θέματα μεταξύ της Βαρσοβίας και καθεμιάς από τις δύο πρωτεύουσες, ο Πολωνός πρόεδρος, ο οποίος ορκίστηκε στις αρχές Αυγούστου, προέβλεψε να υπενθυμίσει στο Βερολίνο το ακανθώδες θέμα των αποζημιώσεων για τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, και στο Παρίσι, να εξετάσει το θέμα της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Mercosur, που η Πολωνία απορρίπτει στο σύνολό της.

Η Γερμανία και η Γαλλία έχουν ήδη συμβάλει στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Πολωνίας, μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο έδαφός της.

Η παραβίαση του πολωνικού εναερίου χώρου από σχεδόν είκοσι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, η οποία κρίθηκε σκόπιμη από τη Βαρσοβία, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, προκάλεσε αναστάτωση στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Μετά τη Γερμανία, που ανακοίνωσε ότι παρατείνει την αποστολή της για την προστασία του πολωνικού εναερίου χώρου και ότι θα αυξήσει από δύο σε τέσσερα τα μαχητικά της αεροσκάφη Eurofighter, τα οποία έχει αναπτύξει για τον σκοπό αυτό, η Γαλλία δήλωσε ότι στέλνει τρία Rafale στην Πολωνία.

Βοήθεια ακόμη πιο πολύτιμη από τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για τον οποίο ο Ναβρότσκι δεν έκρυψε ποτέ τον θαυμασμό του, σόκαρε την κυβέρνηση και την κοινή γνώμη στην Πολωνία αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών μπορεί να μην ήταν σκόπιμη, αλλά το αποτέλεσμα ενός “λάθους”.

Ευαίσθητο θέμα

Στο Βερολίνο, ο Πολωνός πρόεδρος έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και στη συνέχεια από τον καγκελάριο Φρίντιχ Μερτς.

Ωστόσο κανείς από τους τρεις δεν μίλησε δημόσια, καθώς ευαίσθητα θέματα και σύντομα σχόλια συχνά δυσκολεύουν τη σχέση.

Πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Εθνικής Μνήμης (IPN), το οποίο είναι αρμόδιο για τη δίωξη των ναζιστικών και κομμουνιστικών εγκλημάτων, ο Ναβρότσκι έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Γερμανία ότι θεωρεί την Πολωνία “ήσσονα εταίρο”.

Σύμφωνα με τις προεκλογικές του υποσχέσεις, ο πρόεδρος θέλει επίσης αποζημιώσεις για εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η γερμανική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα και επί χρόνια θεωρήσει ότι η υπόθεση έχει κλείσει.

Σύμφωνα με το Βερολίνο, η Πολωνία παραιτήθηκε από τις αποζημιώσεις της το 1953 υπό την πίεση της Σοβιετικής Ένωσης. Η φιλοευρωπαϊκή πολωνική κυβέρνηση επιβεβαιώνει τη θέση αυτή.

Σήμερα, μετά τη συνάντηση Μερτς-Ναβρότσκι, ο Σεμπάστιαν Χίλε, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γερμανού καγκελαρίου, περιορίστηκε να σημειώσει σε ανακοίνωση ότι “η συμφιλίωση με την Πολωνία μετά τις ωμότητες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου παραμένει ιστορική ευθύνη” της Γερμανίας.

Σε σχέση με τη Ρωσία, “ο καγκελάριος υπογράμμισε ότι η Γερμανία στέκεται σταθερά και αμετάκλητα στο πλευρό της Πολωνίας απέναντι στη ρωσική απειλή”, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Ο Ναβρότσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ σημείωσε ότι στη Γερμανία συζήτησαν για “τις προκλήσεις της περιφερειακής ασφάλειας, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις προοπτικές των πολωνογερμανικών σχέσεων και τις αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν στην Πολωνία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο”.

Στο Παρίσι σήμερα το απόγευμα, ο Πολωνός πρόεδρος συνάντησε τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο συζήτησε κυρίως για την ασφάλεια και την άμυνα, τις σχέσεις στους τομείς της ενέργειας, της οικονομίας και των χρηματοοικονομικών.

Το θέμα της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των λατινοαμερικανικών χωρών της Mercosur και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχόλησε “το μεγαλύτερο μέρος της συνάντησης”, δήλωσε ο Ναβρότσκι.

Η Πολωνία έχει ανακοινώσει ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία, την οποία θεωρεί ιδιαίτερα επιζήμια για την πολωνική και την ευρωπαϊκή γεωργία.