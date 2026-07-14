Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύκλο σφοδρών αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν το βράδυ της Τρίτης (14/7) προς Τετάρτη, την ίδια ώρα που τέθηκε και επίσημα σε ισχύ ο πλήρης ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών της χώρας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ο ναυτικός αποκλεισμός ενεργοποιήθηκε στις 23:00 ώρα Ελλάδας (16:00 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ).

Στόχος της επιχείρησης, στην οποία συμμετέχουν περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του αμερικανικού Ναυτικού και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη που επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, είναι η αποτροπή της διέλευσης πλοίων από και προς τα ιρανικά λιμάνια.

Παράλληλα με τον αποκλεισμό, οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν διαδοχικά πλήγματα με σκοπό, όπως αναφέρει η CENTCOM, «να συνεχίσουν να υποβαθμίζουν τις δυνατότητες του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ».

At 3 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching an additional round of strikes against Iran to continue degrading Iranian capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. The strikes are taking place as American forces prepare to resume the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 14, 2026

Εκρήξεις σε στρατηγικά σημεία και λιμάνια

Οι επιδρομές έγιναν άμεσα αισθητές στο ιρανικό έδαφος. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τον νότιο άξονα της χώρας.

Συγκεκριμένα, ένας πύραυλος εξερράγη στο στρατηγικής σημασίας νησί Κεσμ, τουλάχιστον έξι εκρήξεις αναφέρθηκαν στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν επίσης στην περιοχή Αχβάζ στα νότια.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι αμερικανικά βλήματα έπληξαν περιοχή κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Σιρίκ.

Τεχεράνη: «Το μνημόνιο συνεργασίας κατέρρευσε»

Η αντίδραση της Τεχεράνης σε διπλωματικό επίπεδο ήταν άμεση και οργισμένη. Μιλώντας στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Γκαριμπαμπάντι, δήλωσε πως το Μνημόνιο Συνεργασίας με τις ΗΠΑ αποτελεί πλέον παρελθόν.

«Η Αμερική όχι μόνο παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης, αλλά το διέλυσε κιόλας», τόνισε ο Ιρανός διπλωμάτης, προσθέτοντας πως η μη τήρηση έστω και μίας από τις προβλεπόμενες ρήτρες ήταν αρκετή για να οδηγήσει στην πλήρη κατάρρευση της συμφωνίας. «Πλέον, το Ιράν δεν έχει καμία υποχρέωση να τηρήσει το μνημόνιο», κατέληξε.

Πεζεσκιάν: «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας»

Στο στρατιωτικό και πολιτικό σκέλος, ο Ιρανός Πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, σήκωσε το… γάντι απέναντι στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε ισχυριστεί ότι οι ΗΠΑ έχουν εξουδετερώσει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Ο Πεζεσκιάν αμφισβήτησε ευθέως τα αποτελέσματα των αμερικανικών επιχειρήσεων στο πεδίο των μαχών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η ρητορική τους συνεχίζεται, αλλά το ερώτημα παραμένει: έχουν πετύχει τους στόχους τους στο πεδίο της μάχης; Οι άνθρωποι που αποφάσισαν να προσπαθήσουν να διαλύσουν τη χώρα μας, τι έχουν τελικά πετύχει με τις πράξεις τους;».

Ο Ιρανός Πρόεδρος κατέληξε, λέγοντας: «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας».