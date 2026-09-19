Σε τροχιά έντασης εισέρχονται οι σχέσεις της αμερικανικής προεδρίας με μερίδα του Τύπου, καθώς το CNN και το δίκτυο MS NOW καταγγέλλουν τον αποκλεισμό των δημοσιογράφων τους από τις εγκαταστάσεις του Λευκού Οίκου.

Όπως έγινε γνωστό από τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης, σε εκπροσώπους και φωτογραφικό προσωπικό τους δεν επιτράπηκε η είσοδος στους χώρους ενημέρωσης, σε εφαρμογή της σχετικής απαγόρευσης που είχε ανακοινώσει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι απαγορεύει «με άμεση ισχύ» την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα ΜΜΕ, στην πιο πρόσφατη απειλή του εις βάρος της ανεξαρτησίας του Τύπου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης ότι «μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις» σε ανάρτησή του και επεσήμανε ότι «δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να γράφουν συνεχώς ή να μεταδίδουν ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ και ΨΕΜΑΤΑ όταν καλύπτουν τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Θα ακολουθήσουν και άλλα Μέσα Ενημέρωσης Ψευδών Ειδήσεων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό που να τον ώθησε να λάβει αυτή την απόφαση, λέγοντας στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο Οβάλ Γραφείο: «Στην πραγματικότητα πρόκειται απλώς για μια συσσώρευση περιστατικών τα τελευταία χρόνια».

«Δεν είμαι υποχρεωμένος να τους επιτρέψω την είσοδο στο σπίτι μου – στο σπίτι του λαού», εξήγησε.

Όταν ρωτήθηκε τι εννοούσε όταν είπε πως «θα ακολουθήσουν» κι άλλοι, ο Ρεπουμπλικάνος αναφέρθηκε στις εφημερίδες New York Times και Washington Post ως «fake news».

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο το εύρος της απαγόρευσης αλλά και η νομιμότητά της.