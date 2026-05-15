Σε νέο δικαστικό αδιέξοδο κατέληξε η τρίτη δίκη του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στη Νέα Υόρκη. Οι ένορκοι δεν κατάφεραν να εκδώσουν ομόφωνη ετυμηγορία σχετικά με την κατηγορία του βιασμού της ηθοποιού Τζέσικα Μαν, οδηγώντας τον δικαστή Κέρτις Φάρμπερ στην κήρυξη κακοδικίας.

Η υπόθεση επικεντρώθηκε σε περιστατικό του 2013 σε ξενοδοχείο, όπου η Μαν κατήγγειλε ότι βιάστηκε παρά την επανειλημμένη άρνησή της.

Ο 74χρονος παραγωγός δηλώνει αθώος, αρνούμενος κάθε μη συναινετική επαφή. Οι συνήγοροί του υποστήριξαν ότι η κατηγορία ήταν κατασκευασμένη, ως αντεκδίκηση για τη μη εξέλιξη της καριέρας της ηθοποιού μέσω της σχέσης τους.

Η πτώση του πρώην ισχυρού άνδρα της Miramax αποτέλεσε το έναυσμα για ένα παγκόσμιο κίνημα κατά της σεξουαλικής κακοποίησης στους χώρους εξουσίας.

Η πορεία του Γουάινσταϊν στις αίθουσες των δικαστηρίων της Νέας Υόρκης υπήρξε πολυτάραχη.

Στην πρώτη δίκη του στη Νέα Υόρκη, το 2020, ο Γουάινσταϊν είχε κριθεί ένοχος για τον βιασμό της Μαν και την επίθεση στην πρώην βοηθό παραγωγής Μίριαμ Χάλεϊ, το 2006. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας όμως ανέτρεψε την καταδίκη του σε κάθειρξη 23 ετών, κρίνοντας ότι δεν έτυχε «δίκαιης δίκης».

Τον Ιούνιο του 2025 οι ένορκοι σε άλλο δικαστήριο του Μανχάταν τον έκριναν ένοχο για τη σεξουαλική κακοποίηση της Χάλεϊ και αθώο για την επίθεση στο πρώην μοντέλο Κάγια Σοκόλα. Και σε εκείνη τη δίκη οι ένορκοι δεν κατέληξαν σε ομόφωνη απόφαση για την κατηγορία που αφορούσε τον βιασμό της Μαν. Ο δικαστής Κέρτις Φάρμπερ κήρυξε κακοδικία και επανάληψη της δίκης, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο.

Τον Απρίλιο αυτού του έτους, ξεκίνησε η επανάληψης της δίκης που κατέληξε στη σημερινή κακοδικία.

Παρά το αδιέξοδο στη Νέα Υόρκη, ο Γουάινσταϊν παραμένει στη φυλακή, διότι έχει καταδικαστεί για βιασμούς και στην Καλιφόρνια το 2022 και επί του παρόντος εκτίει ποινή κάθειρξης 16 ετών. Για την κακοποίηση της Χάλεϊ ο συνιδρυτής του στούντιο Miramax κινδυνεύει να καταδικαστεί σε κάθειρξη 25 ετών.

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ, δήλωσε «απογοητευμένος» με την κήρυξη κακοδικίας την ώρα που το θύμα «αγωνίζεται να δικαιωθεί» εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, όπως είπε.