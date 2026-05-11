Σε καθεστώς υποχρεωτικής καραντίνας τέθηκε ένας 24χρονος κάτοικος της κωμόπολης Τόρρε Ντελ Γκρέκο, κοντά στη Νάπολη της Ιταλίας, μετά από επαφή που είχε με γυναίκα, η οποία κατέληξε από τον χανταϊό.

Ο νεαρός άνδρας περιλαμβάνεται στην ομάδα των τεσσάρων πολιτών (δύο Ιταλών και δύο ξένης καταγωγής) που τέθηκαν υπό ιατρική επιτήρηση το περασμένο Σάββατο. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν εμφανίζει συμπτώματα μέχρι στιγμής, ο Δήμαρχος της περιοχής εξέδωσε σήμερα (11/5), τη σχετική απόφαση για τον περιορισμό του.

Η καραντίνα θα διαρκέσει συνολικά 45 ημέρες.

Ο 24χρονος οφείλει να παραμείνει σε δωμάτιο με ατομικό μπάνιο, να χρησιμοποιεί προστατευτική μάσκα και να παρακολουθεί διαρκώς τη θερμοκρασία του.

Η έκθεση στον ιό συνέβη κατά τη διάρκεια πτήσης της εταιρείας KLM, στη διαδρομή από το Γιοχάνεσμπουργκ προς το Άμστερνταμ, όπου οι συγκεκριμένοι επιβάτες ήρθαν σε επαφή με τη γυναίκα που αργότερα υπέκυψε στην ασθένεια.