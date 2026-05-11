Μετά την περίπτωση του 24χρονου στην περιοχή της Νάπολης, ένας ακόμη νέος άνδρας, 25 ετών, τέθηκε σε υποχρεωτική απομόνωση στην Καλαβρία της Ιταλίας. Οι αποφάσεις ελήφθησαν από τους δημάρχους των κωμοπόλεων Τόρρε Ντελ Γκρέκο και Βίλλα Σαν Τζοβάνι αντίστοιχα.

Και οι δύο άνδρες ήρθαν σε επαφή με μια 69χρονη γυναίκα, η οποία τελικά υπέκυψε στον χανταϊό. Το περιστατικό συνέβη όταν η γυναίκα επιβιβάστηκε για ελάχιστα λεπτά σε πτήση της KLM με προορισμό την Κοπεγχάγη (προερχόμενη από το Γιοχάνεσμπουργκ). Ωστόσο, οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής παρενέβησαν και της ζήτησαν να αποβιβαστεί, καθώς διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας της.

Παρότι ο κίνδυνος μόλυνσης κρίνεται πολύ χαμηλός και οι ίδιοι παραμένουν ασυμπτωματικοί, οι δύο Ιταλοί θα παραμείνουν σε προληπτική καραντίνα για 45 ημέρες. Οι όροι προβλέπουν παραμονή σε δωμάτιο με ατομικό μπάνιο, χρήση μάσκας και καθημερινή θερμομέτρηση.

Δύο ακόμη επιβάτες της ίδιας πτήσης βρίσκονται υπό «εθελοντική ιατρική παρακολούθηση» στη Φλωρεντία και στην περιφέρεια του Βένετο, στη βόρεια Ιταλία.