O πρώην πρόεδρος του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό από την υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, οι ιρανικές αρχές φέρονται να αποκάλυψαν εκτεταμένες επαφές του με το Ισραήλ και τη Μοσάντ.

O ιστότοπος ο οποίος αποκαλύπτει την επικαλείται τέσσερις ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα, το Ισραήλ διεξήγαγε επί σειρά ετών μυστική επιχείρηση με στόχο τη στρατολόγηση του Αχμαντινετζάντ ως πηγής πληροφοριών. Σε μεταγενέστερο στάδιο, μάλιστα, φέρεται να εξετάστηκε το ενδεχόμενο να στηριχθεί ως νέος ηγέτης του Ιράν σε περίπτωση ανατροπής του υφιστάμενου καθεστώτος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένα από τα πιο ασυνήθιστα επεισόδια της επιχείρησης σημειώθηκε στις αρχές του 2024, όταν ανώτερος Ούγγρος κυβερνητικός αξιωματούχος ζήτησε από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Δημόσιας Διοίκησης Ludovika στη Βουδαπέστη, Γκέργκελι Ντέλι, να προσκαλέσει τον Αχμαντινετζάντ σε συνέδριο για την κλιματική αλλαγή.

Ο Ντέλι δήλωσε ότι ενημερώθηκε πως το συνέδριο θα λειτουργούσε ως «βιτρίνα» για μυστικές συνομιλίες μεταξύ του πρώην Ιρανού προέδρου και στελεχών των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Παρά τις επιφυλάξεις του για τις πιθανές επιπτώσεις στη φήμη του ίδιου και του πανεπιστημίου, αποδέχθηκε να απευθύνει την πρόσκληση, εκτιμώντας ότι όταν δύο αντίπαλοι επιθυμούν να συνομιλήσουν, αξίζει να διευκολύνεται ο διάλογος.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως, σύμφωνα με την εφημερίδα, πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, ταξίδεψε προσωπικά στη Βουδαπέστη για να συναντήσει τον Αχμαντινετζάντ.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει επίσης ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε μυστικές πληρωμές προς τον Αλί Ακμπάρ Τζαβανφεκρ, εκπρόσωπο του πρώην προέδρου, ενώ Ισραηλινοί πράκτορες φέρονται να είχαν επανειλημμένες επαφές μαζί του πριν από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης «Roaring Lion».

Οι New York Times αναφέρουν ακόμη ότι τον περασμένο Φεβρουάριο το συγκρότημα κατοικιών του Αχμαντινετζάντ αποτέλεσε στόχο ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής, η οποία είχε ως στόχο τους σωματοφύλακές του και το θωρακισμένο όχημά του. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στη συνέχεια παραλήφθηκε από πράκτορες της Μοσάντ και μεταφέρθηκε σε μυστική ασφαλή τοποθεσία. Για αδιευκρίνιστους λόγους αποχώρησε αργότερα από εκεί και δεν εμφανίστηκε δημόσια μέχρι την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Το περιβάλλον του πρώην προέδρου δίνει τη δική του διάσταση στις κατηγορίες περί συνεργασίας με το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα ο πρώην σύμβουλός του, Αμπντολρεζά Νταβαρί, υποστήριξε μιλώντας στην αμερικανική εφημερίδα ότι ο Αχμαντινετζάντ δεν θα προχωρούσε ποτέ σε μια τέτοια κίνηση για οικονομικούς λόγους, καθώς διαθέτει ήδη σημαντική περιουσία και ένα ευρύ οικονομικό δίκτυο, αλλά αν το έκανε, το μοναδικό του κίνητρο θα ήταν η επιστροφή στην κορυφή της πολιτικής εξουσίας.

Ένας άλλος στενός συνεργάτης του επιβεβαίωσε αυτή την τάση, αναφέροντας ότι ο Αχμαντινετζάντ είχε εκφράσει την επιθυμία να ηγηθεί ξανά της χώρας με τη στήριξη ξένων δυνάμεων, ενώ ανησυχούσε ότι μια ενδεχόμενη πολεμική σύρραξη θα οδηγούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στην επιλογή ενός άλλου προσώπου για τη διακυβέρνηση.

Η ίδια πηγή σημειώνει ότι η ρήξη του Αχμαντινετζάντ με το πολιτικό κατεστημένο του Ιράν οριστικοποιήθηκε μετά τον τριπλό αποκλεισμό του από τις προεδρικές εκλογές, γεγονός που τον οδήγησε να εκφράζει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του προς κορυφαία στελέχη του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένου του Αλί Χαμενεΐ.

Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί στο παρελθόν ότι, σε περίπτωση που κατάφερνε να επιστρέψει στην εξουσία, βασικός του στόχος θα ήταν η πλήρης εξομάλυνση των σχέσεων της Τεχεράνης με το Ισραήλ μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ.