Αντιμέτωπη με την τρίτη σοβαρή κακοκαιρία μέσα σε διάστημα μόλις έξι εβδομάδων βρίσκεται η Χαβάη, καθώς ο τυφώνας «Νόλο» σφυροκοπά το νότιο τμήμα του Μεγάλου Νησιού με καταρρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις ανέμους που αγγίζουν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα.

Αν και η αρχική προειδοποίηση για απευθείας χτύπημα του τυφώνα ακυρώθηκε, καθώς το «μάτι» της καταιγίδας, το οποίο εντοπίζεται 260 χιλιόμετρα νότια της Πολιτείας, δεν αναμένεται να περάσει πάνω από τη στεριά, ο κίνδυνος παραμένει μεγάλος. Οι μετεωρολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για εκτεταμένες πλημμύρες και επικίνδυνες κατολισθήσεις. Η φετινή περίοδος των τροπικών κυκλώνων στον Ειρηνικό Ωκεανό χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη σφοδρότητα, φαινόμενο που αποδίδεται στην ενίσχυσή της από το ισχυρό «σούπερ Ελ Νίνιο».

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη της Χαβάης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η απόφαση αυτή εξουσιοδοτεί την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA) να αναλάβει τον συντονισμό, ενώ παράλληλα κινητοποιήθηκαν εκατοντάδες μέλη της Εθνοφρουράς της Χαβάης για την προστασία και την παροχή βοήθειας στους κατοίκους.

Τρεις ταυτόχρονοι τυφώνες σαρώνουν τον ωκεανό

Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει και στο Μεξικό, όπου ο τυφώνας «Πόλο» αναπτύσσει δυναμική με ανέμους 145 χιλιομέτρων την ώρα, κινούμενος απειλητικά προς τη χερσόνησο Μπάχα της Καλιφόρνιας.

Ο τυφώνας «Πόλο» από μακριά:

Το καιρικό αυτό σκηνικό αποτυπώνει μια γενικότερη έξαρση των ακραίων φαινομένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, για δεύτερη φορά μέσα στον ίδιο μήνα, τρεις τυφώνες (οι Νόλο, Οντάλις και Πόλο) σαρώνουν ταυτόχρονα τα νερά του Ειρηνικού.

Συνολικά, δύο μήνες πριν από την τυπική λήξη της περιόδου των τυφώνων, έχουν ήδη καταγραφεί 19 ονομασμένες καταιγίδες στο ανατολικό και κεντρικό τμήμα του ωκεανού. Ανάμεσα σε αυτές συγκαταλέγονται και τρεις ισχυρότατοι τυφώνες της ανώτατης Κατηγορίας 5.

Τρεις ταυτόχρονοι τυφώνες στον Ειρηνικό Ωκεανό: