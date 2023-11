Η Ισλανδία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις χιλιάδες δονήσεις που προκάλεσαν έντονους φόβους για έκρηξη ηφαιστείου.

Οι Αρχές έδωσαν εντολή σε χιλιάδες κατοίκους της νοτιοδυτικής πόλης Γκρίνταβικ να εκκενώσουν για προληπτικούς λόγους και έκλεισαν την κοντινή τουριστική ατραξιόν Blue Lagoon.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η περιοχή γύρω από το όρος Thorbjorn στη χερσόνησο Reykjanes συγκλονίζεται από εκατοντάδες μικρούς σεισμούς κάθε μέρα για περισσότερες από δύο εβδομάδες λόγω της συσσώρευσης ηφαιστειακού μάγματος -λιωμένου πετρώματος- περίπου τρία μίλια (5 χλμ.) κάτω από το έδαφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το έδαφος στην περιοχή έχει ανυψωθεί κατά 9 εκατοστά από τα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό Γραφείο της Ισλανδίας (IMO).

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την κατάσταση για οποιαδήποτε ένδειξη ότι η σεισμική δραστηριότητα πλησιάζει στην επιφάνεια.

Η Ισλανδία, η οποία βρίσκεται πάνω από μια ηφαιστειακή εστία στον Βόρειο Ατλαντικό, καταγράφει κατά μέσο όρο μια έκρηξη κάθε τέσσερα με πέντε χρόνια.

Η πιο σημαντική το τελευταίο διάστημα ήταν η έκρηξη του ηφαιστείου Eyjafjallajokull το 2010, η οποία εκτόξευσε τεράστια σύννεφα τέφρας στην ατμόσφαιρα και οδήγησε σε εκτεταμένο κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω από την Ευρώπη.

The seismic activity map of Iceland right now is…jaw-dropping.

These are quakes that have happened in just the last 6 hours. The Reykjanes Peninsula is smothered in thousands of small quakes and some mid-magnitude ones.

That's what happens when rising magma breaks rocks. pic.twitter.com/cia8wdC7Ad

— Dr Robin George Andrews 🌋☄️ (@SquigglyVolcano) November 11, 2023