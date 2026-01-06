Ισχυρές εκρήξεις, πυροβολισμοί και αναφορές για δραστηριότητα drones καταγράφηκαν το βράδυ της Δευτέρας (5/1), περί τις 20:00 (τοπική ώρα) – νωρίς το πρωί της Τρίτης 6 Ιανουαρίου (02:00 ώρα Ελλάδας) – στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας και τις γύρω περιοχές. Οι πυροβολισμοί ακούγονταν στα περίχωρα του προεδρικού μεγάρου Miraflores.

Όπως ήταν φυσικό προκλήθηκε πανικός, από τις ισχυρές εκρήξεις και τους πυροβολισμούς, με τις πρώτες αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνουν λόγο για πραξικόπημα, ωστόσο όπως αποδείχθηκε λίγο αργότερα ο συναγερμός αποδείχθηκε λανθασμένος.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και ανταποκρίσεις διεθνών Μέσων, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας άκουσαν ισχυρούς κρότους και πυρά, ενώ σε μία περιοχή κοντά σε στρατιωτική βάση έχει διακοπεί το ρεύμα και φαίνονται πυκνοί καπνοί.

Το Καράκας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν περιορίζονται στην πρωτεύουσα, αλλά επεκτείνονται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις πολιτείες Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα.

Situación irregular en Caracas. Todavía no hemos podido confirmar de qué se trata.

Διεθνείς πηγές επιβεβαιώνουν ότι τουλάχιστον επτά εκρήξεις ακούστηκαν γύρω από την πρωτεύουσα και ότι αεροσκάφη εντοπίστηκαν να ίπτανται χαμηλά σε διάφορες ζώνες της ευρύτερης περιοχής του Καράκας, με κατοίκους να αναφέρουν καταστροφές και ήχους πυροβολισμών σε πολλές γειτονιές.

Οι αρχές της Βενεζουέλας ετοιμάζονται να δώσουν περαιτέρω διευκρινίσεις καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται. Αξιοσημείωτο είναι ότι για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, η χώρα κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά την κατάσταση, με πολλά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν εκρήξεις και αναταραχές στον στρατηγικής σημασίας τομέα των ελικοδρομίων και στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή του Καράκας.