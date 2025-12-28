Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί η Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ, με τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ να προειδοποιούν για τις μεγαλύτερες χιονοπτώσεις των τελευταίων τριών ετών στην πολιτεία. Η χειμερινή καταιγίδα έχει ήδη προκαλέσει χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων, διαταράσσοντας τις μετακινήσεις στην κορύφωση της εορταστικής περιόδου, ενώ οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από τις βραδινές ώρες.

Εν μέσω σφοδρής χιονόπτωσης, αεροπλάνο προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Φρέντερικ Ντάγκλας στο Ρότσεστερ. Χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί εξαιτίας της χειμερινής καταιγίδας στα αεροδρόμια της Ν. Υόρκης, της Βοστόνης, της Φιλαδέλφια και του Σικάγο ματαιώνοντας τα σχέδια των ταξιδιωτών στην κορύφωση της εορταστικής περιόδου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι χιονοπτώσεις θα είναι σε ύφεση από τις βραδινές ώρες.

People walk over the Brooklyn Bridge in New York City. New York City metro area is forecast to get up to 8 inches of snow in what is expected to be one of the biggest snowstorms to hit the city in years.#GettyVideo 🎥 @spencerplatt1 👉 https://t.co/lOhl2mxFFh pic.twitter.com/wHQMtYFoYB — Getty Images News (@GettyImagesNews) December 28, 2025

Τα προβλήματα στις μετακινήσεις δεν περιορίζονται μόνο στη Νέα Υόρκη, αλλά και στα αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο όπου οι πτήσεις είχαν σχεδόν δύο ώρες καθυστέρηση. Επίσης τα αεροδρόμια στη Φλόριντα αντιμετώπισαν εκατοντάδες καθυστερήσεις στις αφίξεις και αναχωρήσεις των πτήσεων.