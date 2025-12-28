Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί η Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ, με τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ να προειδοποιούν για τις μεγαλύτερες χιονοπτώσεις των τελευταίων τριών ετών στην πολιτεία. Η χειμερινή καταιγίδα έχει ήδη προκαλέσει χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων, διαταράσσοντας τις μετακινήσεις στην κορύφωση της εορταστικής περιόδου, ενώ οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από τις βραδινές ώρες.

Πυκνό χιόνι έχει καλύψει τη Νέα Υόρκη

Εν μέσω σφοδρής χιονόπτωσης, αεροπλάνο προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Φρέντερικ Ντάγκλας στο Ρότσεστερ. Χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί εξαιτίας της χειμερινής καταιγίδας στα αεροδρόμια της Ν. Υόρκης, της Βοστόνης, της Φιλαδέλφια και του Σικάγο ματαιώνοντας τα σχέδια των ταξιδιωτών στην κορύφωση της εορταστικής περιόδου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι χιονοπτώσεις θα είναι σε ύφεση από τις βραδινές ώρες.

Τα προβλήματα στις μετακινήσεις δεν περιορίζονται μόνο στη Νέα Υόρκη, αλλά και στα αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο όπου οι πτήσεις είχαν σχεδόν δύο ώρες καθυστέρηση. Επίσης τα αεροδρόμια στη Φλόριντα αντιμετώπισαν εκατοντάδες καθυστερήσεις στις αφίξεις και αναχωρήσεις των πτήσεων.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #αεροδρόμια #ΗΠΑ #Νέα Υόρκη #Νιου Τζέρσεϊ #χιονοθύελλα