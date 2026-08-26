Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η κυβέρνηση του Παναμά, η οποία κήρυξε την Τρίτη (25/8) τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα, με εναλλαγές σφοδρών βροχοπτώσεων και παρατεταμένης ξηρασίας.

Οι καιρικές αυτές συνθήκες έχουν ήδη προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις, αναγκάζοντας τις Αρχές να προαναγγείλουν περιορισμούς στην κυκλοφορία των πλοίων στη Διώρυγα του Παναμά, τη νευραλγική θαλάσσια αρτηρία που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Όπως εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου η υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Ντινόσκα Μοντάλβο, η επιβολή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης οφείλεται «στην ανάγκη να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ό,τι μπορεί να συμβεί». Το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να λύσει τα χέρια του κρατικού μηχανισμού, επιταχύνοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο, το οποίο σύμφωνα με τους ειδικούς εκτιμάται ότι φέτος ίσως αποδειχτεί το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Πλήγμα στο παγκόσμιο εμπόριο

Ο αντίκτυπος από την έντονη ανομβρία είναι ήδη εμφανής στη λειτουργία της Διώρυγας. Όπως ανακοίνωσε η αρμόδια διαχειριστική αρχή από την περασμένη εβδομάδα, οι διελεύσεις πλοίων όλων των τύπων θα μειωθούν σταδιακά. Από τις 3 Σεπτεμβρίου, ο αριθμός των ημερήσιων διελεύσεων θα πέσει από τις 36 στις 34, ενώ από τις 15 Σεπτεμβρίου το όριο θα συρρικνωθεί περαιτέρω στα 32 πλοία.

Πρόκειται για μια εξέλιξη με παγκόσμιες προεκτάσεις, αν αναλογιστεί κανείς ότι από το κανάλι των 80 χιλιομέτρων διακινείται περίπου το 5% του όγκου του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου, εξυπηρετώντας κατά κύριο λόγο κολοσσούς όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Τι είναι το Ελ Νίνιο

Υπενθυμίζεται ότι το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό μετεωρολογικό φαινόμενο που κάνει την εμφάνισή του κάθε δύο έως επτά χρόνια. Προκαλείται όταν τα επιφανειακά ύδατα στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό, κοντά στον ισημερινό, θερμαίνονται υπερβολικά.

Αυτή η ανωμαλία προκαλεί για μήνες αλυσιδωτές αντιδράσεις στο παγκόσμιο κλίμα, μεταβάλλοντας τα συστήματα των ανέμων, τις ατμοσφαιρικές πιέσεις και τις βροχοπτώσεις. Ως αποτέλεσμα, ορισμένες περιοχές του πλανήτη βιώνουν ακραία ξηρασία και ζέστη, ενώ άλλες πλήττονται από καταρρακτώδεις βροχές και ασυνήθιστο ψύχος.

Συναγερμός και στο Ελ Σαλβαδόρ

Η κλιματική απειλή εξαπλώνεται πάντως και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Αμερικής. Βορειότερα από τον Παναμά, το Ελ Σαλβαδόρ τέθηκε επίσης σε καθεστώς «κόκκινου συναγερμού».

Η παρατεταμένη ξηρασία, άμεσο αποτέλεσμα του Ελ Νίνιο, έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές απώλειες στις αγροτικές συγκομιδές της χώρας.