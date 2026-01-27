Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκονται περιοχές στη Σικελία, στη Σαρδηνία αλλά και στην Καλαβρία, μετά το πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Ιταλία.

Το πιο σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται στην πόλη Νισέμι στη Σικελία, όπου μια ιδιαίτερα εκτεταμένη κατολίσθηση, το μέτωπο της οποίας ξεπερνά τα 4 χιλιόμετρα, έχει αναγκάσει πολλούς κατοίκους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

«Η κατολίσθηση είναι πλήρως ενεργή και η κατάσταση είναι κρίσιμη». Αυτό δήλωσε στο Ιταλικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο επικεφαλής της Τοπικής Πολιτικής Προστασίας, Φάμπιο Τσιτσιλιάνο, ο οποίος έφτασε στη Νισέμι για να αποτιμήσει την κατάσταση μαζί με τον Πρόεδρο της Περιφέρειας Σικελίας, Ρενάτο Σκιφάνι, και τον επικεφαλής της Περιφερειακής Πολιτικής Προστασίας, Σάλβο Κοτσίνα, στο Δημοτικό Κέντρο Επιχειρήσεων.

«Υπάρχουν κατοικίες που δεν θα μπορέσουν να αποκατασταθούν και θα χρειαστεί να καθοριστεί ένα σχέδιο για την οριστική μετεγκατάσταση όσων ζούσαν εκεί», πρόσθεσε.

«Ολόκληρος ο λόφος καταρρέει προς την πεδιάδα της Τζέλα. Πραγματοποιήσαμε μια πρώτη αυτοψία μαζί με τον Καθηγητή Νικόλα Καζάλι, ο οποίος ανέδειξε όχι μόνο τα όσα είναι ορατά, αλλά και το γεγονός ότι στην πραγματικότητα ολόκληρος ο λόφος κατέρχεται προς την πεδιάδα της Τζέλα», συνέχισε.

Το χωμάτινο πρανές, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται μια σειρά κατοικιών κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού, αναμένεται να κινηθεί έως ότου φτάσει σε κατάσταση φυσικής ισορροπίας, σύμφωνα με τους ειδικούς.

«Σύμφωνα με την επιστημονική βιβλιογραφία, τα αμμώδη εδάφη, όπως εκείνα της Νισέμι, παρουσιάζουν γωνία αντοχής σε διάτμηση 35 μοιρών. Σήμερα το πρανές έχει κλίση 85 μοιρών, γεγονός που σημαίνει ότι η κατολίσθηση θα συνεχίσει να εξελίσσεται, θέτοντας σε κίνδυνο τις κατασκευές, μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία. Η υφιστάμενη κλίση δεν είναι στατικά βιώσιμη», επισημαίνει ο Καθηγητής.

Η κατολίσθηση στην ίδια περιοχή πριν από 29 χρόνια

Στις 12 Οκτωβρίου 1997, λίγο πριν από τις 14.00, στη Νισέμι, οι κάτοικοι βγήκαν πανικόβλητοι στους δρόμους, πιστεύοντας ότι σημειώθηκε σεισμός. Ακριβώς το ίδιο συνέβη και στις 13.00 της περασμένης Κυριακής, όταν ακούστηκε ένας ισχυρός κρότος.

Τόσο πριν από 29 χρόνια, όσο και στις 25 Ιανουαρίου φέτος, δεν επρόκειτο για σεισμική δόνηση αλλά για κατολίσθηση, η οποία εκδηλώθηκε στα ίδια σημεία: στις συνοικίες Σάντε Κρότσι, Πιρίλο και Καναλικίο. Το 1997, ο τότε Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και ηφαιστειολόγος Φράνκο Μπαρμπέρι είχε κάνει λόγο για «συνήθη κακοδιοίκηση και πλήρη υποβάθμιση σε περιοχή που τελεί υπό γεωλογική προστασία».

Η Εισαγγελία της Καλτατζιρόνε άνοιξε δικογραφία για ανθρωπογενή καταστροφή από αμέλεια, ενώ στους 400 εκτοπισμένους κατοίκους χορηγήθηκε επίδομα ενοικίου, ύψους 600.000 λιρετών τον μήνα, για 13 μήνες.

Το 2000 κατεδαφίστηκαν 48 κατοικίες, καθώς και η εκκλησία του 18ου αιώνα της Σάντε Κρότσι. Όταν τα μηχανήματα έργου πλησίασαν τον ναό, περίπου δώδεκα άτομα σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα για να αποτρέψουν την κατεδάφιση. Έπειτα από δικαστικές προσφυγές και διαμαρτυρίες, η εκκλησία τελικά κατεδαφίστηκε.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την κατολίσθηση εκείνης της περιόδου παρατάθηκε επανειλημμένα με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, τουλάχιστον έως το 2007.

Όπως και σήμερα, έτσι και το 1997, η κατολίσθηση είχε προηγηθεί από κακοκαιρία και έντονες βροχοπτώσεις. Πιθανότατα παρόμοιες ήταν και οι καιρικές συνθήκες το 1790, όταν στις ίδιες συνοικίες, Σάντε Κρότσι και Καναλικίο, το έδαφος άνοιξε και το νερό έπαψε να ρέει στις κρήνες, σύμφωνα με χρονικά της εποχής που συνέταξε Κοινότητα Μοναχών.

Δραματική η κατάσταση των αγροτών

Δραματική χαρακτηρίζει την κατάσταση των αγροτών στη Νισέμι η Εθνική Συνομοσπονδία Άμεσων Καλλιεργητών της Ιταλίας, επισημαίνοντας ότι η κατολίσθηση επιβαρύνει καθημερινά τη δραστηριότητά τους, καθώς τους αναγκάζει να ακολουθούν μακρές και δύσβατες διαδρομές, με σημαντική αύξηση του κόστους.

Όπως αναφέρει η Συνομοσπονδία, για να φτάσουν στα χωράφια τους οι παραγωγοί υποχρεώνονται να διανύουν επιπλέον 60 έως 70 χιλιόμετρα, ενώ και η μεταφορά των προϊόντων προς τις αποθήκες συνεπάγεται νέες επιβαρύνσεις.

Η Συνομοσπονδία έχει προτείνει στον Δήμαρχο να συνδράμει με τρακτέρ και άλλα αγροτικά μηχανήματα, όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να συμβάλει στον καθαρισμό και την αποκατάσταση των οδικών αξόνων. Παράλληλα, έθεσε στη διάθεση των Αρχών και τις εγκαταστάσεις της για κάθε ανάγκη.

Αποζημιώσεις στους πληγέντες

Η ιταλική Κυβέρνηση ανακοίνωσε χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων ευρώ στις περιοχές της νότιας Ιταλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία.

Ο Πρόεδρος της Περιφέρειας Σικελίας, Ρενάτο Σκιφάνι, ευχαρίστησε την Τζόρτζια Μελόνι για την ταχύτητα και την ευαισθησία της Κυβέρνησης στην ανταπόκριση της κρίσης. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι ζημιές μόνο στη Σικελία ανέρχονται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στη βόρεια Ιταλία, στη Λιγουρία, μια άλλη κατολίσθηση, έπληξε τη διάσημη διαδρομή Αουρέλια, στο Αρεντζάνο της επαρχίας Γένοβα, καθιστώντας την απροσπέλαστη, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων.

Με πληροφορίες από ANSA