Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το Λος Άντζελες, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να μάχονται για να σβήσουν μια καταστροφική πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση και πνιγηρούς μαύρους καπνούς στην πόλη.

Η δήμαρχος, Κάρεν Μπας, έκανε λόγο για ένα «εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό που επηρεάζει πολλαπλές δικαιοδοσίες», υπογραμμίζοντας ότι η ενεργοποίηση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψει την άμεση αποδέσμευση και κινητοποίηση των απαραίτητων πόρων.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης σε μια τεράστια αποθήκη κατεψυγμένων τροφίμων, έκτασης 46.400 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το έργο της κατάσβεσης αποδείχθηκε ιδιαίτερα περίπλοκο και επικίνδυνο εξαιτίας της καύσης αφρώδους μόνωσης, μιας πιθανής διαρροής αμμωνίας, αλλά και της τήξης των ηλιακών πάνελ της εγκατάστασης.

Αν και η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ορισμένες εστίες συνεχίζουν να καίνε στο εσωτερικό του κτιρίου, αναδύοντας έντονες αναθυμιάσεις με χαρακτηριστική οσμή καμένου πλαστικού.

Επιπτώσεις στους κατοίκους και την ποιότητα του αέρα

Κατά τις πρώτες ώρες εκδήλωσης του περιστατικού, οι κάτοικοι της γειτονικής περιοχής Μπόιλ Χάιτς έλαβαν οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα, προκειμένου να περιορίσουν την έκθεσή τους στο τοξικό νέφος. Παράλληλα, οι δημοτικές αρχές προχώρησαν στο άνοιγμα κέντρων φιλοξενίας και υποστήριξης για τους πληγέντες.

Παρά το γεγονός ότι οι περιορισμοί αυτοί ήρθησαν αργότερα, οι αρμόδιοι φορείς προειδοποιούν ότι η ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει σοβαρά επιβαρυμένη, συνιστώντας στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες υπαίθριες δραστηριότητες.

Από την πλευρά της, η δημοτική σύμβουλος Ιζαμπέλ Τζουράδο εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία των δημοτών, τονίζοντας ότι η τοπική κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολυήμερη έκθεση σε ρύπους και παρατεταμένη αβεβαιότητα.

Πηγή: ertnews.gr