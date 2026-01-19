Ο πρόεδρος της Γουατεμάλας, Μπερνάρντο Αρέβαλο, κήρυξε την Κυριακή σε «κατάσταση πολιορκίας» στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, για να αυξηθούν οι εξουσίες των Αρχών στην αναμέτρηση με συμμορίες κακοποιών, μέλη των οποίων δολοφόνησαν τουλάχιστον οκτώ αστυνομικούς και πήραν δεκάδες ανθρώπους ομήρους και τον έλεγχο τριών φυλακών τα τελευταία 24ωρα.

Οι επιθέσεις, οι εξεγέρσεις και οι ομηρίες σε φυλακές πιστεύεται πως αποτελούσαν αντίποινα για την απόφαση των Αρχών να γίνει μεταγωγή πολλών επικεφαλής συμμοριών σε φυλακή υψίστης ασφαλείας και για την άρνησή τους να ανακαλέσουν το μέτρο.

Σε «κατάσταση πολιορκίας για 30 ημέρες»

«Αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση πολιορκίας καθ’ άπασα την εθνική επικράτεια για 30 ημέρες από σήμερα (σ.σ. χθες Κυριακή)», προκειμένου «να εγγυηθούμε την προστασία και την ασφάλεια» των Γουατεμαλτέκων, είπε ο αρχηγός του κράτους, Μπερνάρντο Αρέβαλο κατά τη διάρκεια έκτακτου διαγγέλματός του.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναστέλλει συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, ιδίως αυτά της συνάθροισης και των διαδηλώσεων, κι επιτρέπει συλλήψεις και ανακρίσεις χωρίς δικαστικές διαταγές. Θα πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, όπου έχει την πλειοψηφία η αντιπολίτευση στον σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο.

Η αστυνομία ανέκτησε τον πλήρη έλεγχο στις φυλακές

Ο αρχηγός του κράτους ενημέρωσε επίσης ότι η αστυνομία ανέκτησε τον πλήρη έλεγχο στις τρεις φυλακές όπου μέλη συμμοριών είχαν πάρει ομήρους συνολικά 46 ανθρώπους από προχθές Σάββατο.

«Αποκαταστάθηκε ο πλήρης έλεγχος του κράτους στις τρεις φυλακές όπου είχαν στασιάσει εγκληματίες» και πλέον οι κακοποιοί «γονατίζουν μπροστά στο ισχυρό κράτος, που τηρεί και επιβάλλει την τήρηση του νόμου», διαβεβαίωσε ο κ. Αρέβαλο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ