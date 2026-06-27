Ο καύσωνας που πλήττει τη δυτική Ευρώπη είναι ο σφοδρότερος και ο πιο εκτεταμένος που έχει καταγραφεί ποτέ, με τις μεγάλες πρωτεύουσες να «καίγονται» και τους κατοίκους τους να αποζητούν μέρη για δροσιστούν.

Σχεδόν οι μισές από τις 850 μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης βιώνουν τη χειρότερη θερμική καταπόνηση (heat stress) της ιστορίας τους, έναν τραγικό συνδυασμό θερμοκρασίας και υγρασίας.

Ειδικότερα, οι συνθήκες αυξημένης υγρασίας σημαίνουν ότι η εφίδρωση είναι λιγότερο αποτελεσματική για την ψύξη του σώματος, καθιστώντας τους καύσωνες ακόμη πιο επικίνδυνους.

Η ανάλυση αυτή έρχεται τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την περασμένη Πέμπτη την υψηλότερη θερμοκρασία του Ιουνίου στην ιστορία του, με 36,7°C στο Σόμερσετ, ενώ μεγάλο μέρος της δυτικής Ευρώπης κατέγραψε κατακόρυφη αύξηση στα επείγοντα ιατρικά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων θανάτων.

Το καλοκαίρι του 2022, περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω της ζέστης στην Ευρώπη. Η στατιστική ανάλυση που απαιτείται για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του τρέχοντος καύσωνα θα χρειαστεί χρόνο για να ολοκληρωθεί. Παρόλα αυτά, είναι βέβαιο ότι ο καύσωνας θα έχει βαρύ τίμημα, ενώ ήδη διαταράσσει ζωές και μέσα διαβίωσης, με σχολεία να κλείνουν, νοσοκομεία να δίνουν μάχη και σιδηροδρομικά, καθώς και αεροπορικά ταξίδια να ακυρώνονται σε όλη την ήπειρο.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Οι Ευρωπαίοι εκφράζουν ανησυχίες εν μέσω αποπνικτικού καύσωνα

«Αυτός είναι ο πιο σφοδρός και εκτεταμένος καύσωνας που έχει επηρεάσει ποτέ μια τόσο μεγάλη περιοχή της Ευρώπης», δήλωσε ο Δρ Theodore Keeping, ερευνητής ακραίων καιρικών φαινομένων στο Imperial College του Λονδίνου και μέλος της ομάδας WWA. «Διαπιστώσαμε ότι τα τελευταία 50 χρόνια, κατά τα οποία ο πλανήτης έχει θερμανθεί κατά 1,1°C, η πιθανότητα ενός τέτοιου καύσωνα έχει αλλάξει δραματικά. Αυτό το φαινόμενο δεν θα μπορούσε να συμβεί τον Ιούνιο χωρίς την κλιματική αλλαγή. Αλλά, περιμένουμε αυτό να είναι ένα δροσερό καλοκαίρι στο μέλλον; Αυτό ισχύει απόλυτα».

Ο ίδιος δήλωσε ότι πολλές πρωτεύουσες βίωσαν όχι μόνο το θερμότερο καταγεγραμμένο τριήμερο του Ιουνίου, αλλά το θερμότερο τριήμερο οποιασδήποτε εποχής του έτους. Τουλάχιστον 100 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη αναμενόταν να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες άνω των 35°C σήμερα, Σάββατο.

Η Ευρώπη πενθεί 400 πολίτες λόγω καύσωνα

Στην Ισπανία, το εθνικό σύστημα παρακολούθησης (MoMo) κάνει λόγο για τουλάχιστον 327 θανάτους λόγω καύσωνα μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Στην Γαλλία, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 58 θάνατοι. Οι περισσότεροι από αυτούς (περίπου 48) αφορούν πνιγμούς ανθρώπων που προσπάθησαν να δροσιστούν σε μη ελεγχόμενα ύδατα, καθώς και θανάτους μικρών παιδιών που εγκλωβίστηκαν σε αυτοκίνητα λόγω της ζέστης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται αναφορά για τουλάχιστον 21 θανάτους εν μέσω θερμοκρασιών ρεκόρ, ενώ οι υπηρεσίες ασθενοφόρων (ειδικά στο Λονδίνο) δέχονται χιλιάδες κλήσεις για επείγοντα καρδιολογικά και αναπνευστικά περιστατικά.

Στην Γερμανία και στην Ιταλία υπάρχουν δεκάδες αναφορές για θανατηφόρα περιστατικά. Ειδικότερα στην Γερμανία έχουν καταγραφεί πάνω από 20 πνιγμοί το τελευταίο Σαββατοκύριακο, ενώ στην Ιταλία έχουν επιβεβαιωθεί οι πρώτοι θάνατοι από θερμοπληξία (κυρίως εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους και ηλικιωμένων).

Παγκόσμια έκκληση για δράση

Σχολιάζοντας την ανάλυση του WWA, ο Simon Stiell, επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, δήλωσε:

«Η κλιματική αλλαγή καλπάζει ανεξέλεγκτα, προκαλούμενη από τον εθισμό του κόσμου στην καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αλλά οι λύσεις είναι εξίσου σαφείς: ταχύτερη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, η οποία είναι πλέον πολύ φθηνότερη από τα ορυκτά καύσιμα, καθώς και προστασία των δασών και οικοδόμηση κλιματικής ανθεκτικότητας».

Η ομάδα WWA χρησιμοποίησε αξιόπιστα δεδομένα πρόγνωσης θερμοκρασίας για να αναλύσει το θερμότερο τριήμερο σε μια μεγάλη περιοχή της δυτικής Ευρώπης, η οποία βρίσκεται κάτω από έναν «θόλο θερμότητας» (heat dome). Διαπίστωσαν ότι η κλιματική αλλαγή ήταν η κινητήριος δύναμη πίσω από τη σφοδρότητα της ζέστης.

Απέκλεισαν τη φυσική μεταβλητότητα του καιρού, ιδίως οποιαδήποτε επίδραση από το φαινόμενο Ελ Νίνιο που έχει ξεκινήσει στον Ειρηνικό Ωκεανό. Το τρέχον καιρικό μοτίβο, ένα εγκλωβισμένο σύστημα υψηλής πίεσης που παγιδεύει θερμό αέρα πάνω από την Ευρώπη και παρασύρει ζεστό αέρα από τη Σαχάρα, δεν είναι ασυνήθιστο το καλοκαίρι, δήλωσαν οι επιστήμονες. Αντίθετα, το επίπεδο της θερμότητας έχει υπερφορτιστεί από την παγκόσμια υπερθέρμανση.

Δείτε βίντεο:

Η κεντρική και δυτική Ευρώπη δεν έχει τις υποδομές για αυτό το κύμα ζέστης

Ο επίσημος σύμβουλος της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής, δήλωσε τον Μάιο ότι οι υποδομές της χώρας ήταν «χτισμένες για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια» και χρειάζονταν επείγουσα βελτίωση για την προστασία των ανθρώπων από την κλιματική κρίση. Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) διαπίστωσε ότι περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι πέθαναν στη Βρετανία λόγω των καλοκαιρινών καυσώνων μεταξύ 2020 και 2024.

Την Τετάρτη, η υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου ανταποκρίθηκε στον υψηλότερο αριθμό απειλητικών για τη ζωή επειγόντων περιστατικών που έχει καταγραφεί ποτέ σε μία ημέρα. Συγκεκριμένα, είχαν 641 περιστατικά λόγω καύσωνα.

Οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και τα ευάλωτα άτομα διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά οι τρέχουσες κόκκινες προειδοποιήσεις από την UKHSA και τη Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office) προειδοποιούν ότι όλοι βρίσκονται σε κίνδυνο.

Με πληροφορίες από Guardian