Ο πρώην ηγέτης του μεγαλύτερου ενωτικού κόμματος της Βόρειας Ιρλανδίας, Τζέφρι Ντόναλτσον, καταδικάστηκε την Πέμπτη σε κάθειρξη 15 ετών για παιδεραστία, με τον δικαστή Πολ Ράμσεϊ να κάνει λόγο για «καταστροφική κάθοδό του στην ατίμωση».

Ο Ντόναλτσον είχε κριθεί ένοχος τον Ιούνιο για μία κατηγορία βιασμού και άλλες 17 κατηγορίες προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας δύο παιδιών μεταξύ 1985-2008, σε μια από τις πλέον προβεβλημένες υποθέσεις στη Βόρεια Ιρλανδία τα τελευταία χρόνια. Μέχρι τη σύλληψή του, τον Μάρτιο του 2024, ήταν ένας από τους γνωστότερους πολιτικούς και μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο 63χρονος πολιτικός κοίταζε ευθεία μπροστά του ανέκφραστος την ώρα που ο Ράμσεϊ του ανακοίνωνε την ποινή, κρίνοντας ότι υπάρχουν πιθανότητες να επαναλάβει τις πράξεις του.

Ο Ντόναλτσον αρνείται όλες τις κατηγορίες και σκοπεύει να ασκήσει έφεση.

Η εισαγγελέας Ρόζμαρι Γουολς είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι ένα από τα θύματα περιέγραψε την κακοποίηση που υπέστη ως «τη χειρότερη στιγμή της ζωής της», υποστηρίζοντας ότι έχει επηρεάσει όλες τις σχέσεις της έκτοτε. Το άλλο θύμα πιστεύει «της έκλεψαν την παιδική ηλικία» και κουβαλάει από τότε ένα αίσθημα «ντροπής». Και οι δύο γυναίκες, που δεν κατονομάζονται για νομικούς λόγους, κατέθεσαν στη δίκη.

Μετά τη σύλληψή του ο Ντόναλντσον παραιτήθηκε αμέσως από την ηγεσία του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP). Το 2016 η βασίλισσα Ελισάβετ τον είχε χρίσει ιππότη για τις πολιτικές υπηρεσίες του, αλλά αφού συνελήφθη ζήτησε να του αφαιρεθεί ο τίτλος τιμής.

Οι ένορκοι έκριναν επίσης ότι η σύζυγος του Ντόναλντσον, η Έλινορ, βοήθησε και συγκάλυψε τις πράξεις του. Ωστόσο τον περασμένο μήνα το δικαστήριο έκρινε ότι δεν είναι σε θέση να δικαστεί, λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας.