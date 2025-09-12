Στον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, επιβλήθηκε χθες, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, να εκτίσει ποινή κάθειρξης 27 ετών και τριών μηνών για απόπειρα πραξικοπήματος, στην ιστορική δίκη του στο ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο (STF).

Η ποινή του επιβλήθηκε αφού κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία πως συνωμότησε με σκοπό να εξασφαλίσει «την παραμονή του στην εξουσία με αυταρχικό τρόπο», παρά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον κεντροαριστερό διάδοχό του, τον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, το 2022.

Ο Τραμπ δηλώνει έκπληκτος για την απόφαση του δικαστηρίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε τη «μεγάλη έκπληξή του» για την καταδίκη του Μπολσονάρου, παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν από την Ουάσιγκτον υπέρ του πρώην προέδρου.

«Μου προκαλεί μεγάλη έκπληξη πως μπόρεσε να γίνει αυτό. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που είχαν προσπαθήσει να κάνουν στη δική μου περίπτωση», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος, μιλώντας στον Τύπο, αναφερόμενος στις δικές του δικαστικές περιπέτειες, που πάντως δεν είχαν τέτοια κατάληξη.

«Τον είχα γνωρίσει όταν ήταν πρόεδρος της Βραζιλίας. Είναι καλός άνθρωπος», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που στο παρελθόν έκανε λόγο για «κυνήγι μαγισσών» σε βάρος του συμμάχου και «θαυμαστή» του.

Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου επέβαλε επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς σε βραζιλιάνικα προϊόντα, κυρώσεις σε βάρος του δικαστή του ομοσπονδιακού Ανωτάτου Δικαστηρίου (STF) που ανέλαβε να χειριστεί την υπόθεση και ακόμη ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε άλλα μέλη του κορυφαίου βραζιλιάνικου δικαστικού θεσμού, εξαιτίας της δίκης.

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα ανταποκριθούν αναλόγως

Παράλληλα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, διεμήνυσε πως θα υπάρξει η κατ’ αυτόν προσήκουσα «ανταπόδοση» από πλευράς ΗΠΑ, μετά την επιβολή της βαριάς ποινής κάθειρξης στον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο, στο πλαίσιο αυτού που ο υπουργός χαρακτήρισε «κυνήγι μαγισσών».

«Οι πολιτικοί διωγμοί από τον (δικαστή του STF) Αλεσάντρ τζι Μοράις, στον οποίο επιβάλλονται κυρώσεις (σ.σ. από την Ουάσιγκτον) για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζονται, καθώς ο ίδιος και άλλα μέλη του ανωτάτου δικαστηρίου της Βραζιλίας αποφάσισαν να φυλακίσουν άδικα τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρούμπιο μέσω «X».

«Θα υπάρξει ανάλογη απάντηση των ΗΠΑ σε αυτό το κυνήγι μαγισσών», πρόσθεσε.