Επίσημα σε κατάσταση ξηρασίας βρίσκεται πλέον περισσότερο από τη μισή επικράτεια της Αγγλίας, όπως ανακοίνωσε η βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος μετά τη συνεδρίαση της Εθνικής Ομάδας για την Ξηρασία.

Η απόφαση καλύπτει επτά κομβικές περιοχές της χώρας —μεταξύ των οποίων το Λονδίνο, η Ανατολική Αγγλία, η κοιλάδα του Τάμεση, το Devon, η Κορνουάλη, τα West Midlands, το Hampshire, η Νήσος Wight και η περιοχή Wessex— καθώς οι πρωτοφανώς χαμηλές βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τους διαδοχικούς καύσωνες εξάντλησαν τα περιθώρια των υδάτινων αποθεμάτων.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει ήδη άμεσα την ομαλή ύδρευση, την αγροτική παραγωγή, τη ροή των ποταμών και τα τοπικά οικοσυστήματα, υποχρεώνοντας τις αρχές να επιβάλουν περιορισμούς στην κατανάλωση.

Από την πλευρά της, η υπουργός Υδάτων, Emma Hardy, ζήτησε από τις εταιρείες του κλάδου να δράσουν άμεσα για τη μείωση των διαρροών στο δίκτυο και την επιτάχυνση των επενδύσεων σε νέες υποδομές.

«Aιφνίδια ξηρασία»

Η φετινή ξηρασία είναι κάπως ασυνήθιστη, επειδή ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος ήταν πολύ βροχεροί για το μεγαλύτερο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, συμβάλλοντας στην αναπλήρωση των ταμιευτήρων και των υπόγειων υδάτων.

Όμως τα τέλη της άνοιξης και το καλοκαίρι ήταν εξαιρετικά θερμά και ξηρά. Η γρήγορη αυτή μετάβαση από τις υγρές στις ξηρές συνθήκες αποκαλείται μερικές φορές «κλιματικό αυχενικό τραύμα» (climate whiplash).

Ειδικότερα, ο Ιούλιος έχει καταγράψει μέχρι στιγμής μόλις το 7% των μέσων επιπέδων βροχόπτωσης στην Αγγλία, με το ποσοστό να πέφτει στο μόλις 1% στη νότια Αγγλία. Ορισμένες περιοχές του Ντέβον και του Χαμσάιρ συμπλήρωσαν πάνω από έναν μήνα χωρίς βροχή.

«Οι θερμές και εξαιρετικά ξηρές συνθήκες που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας τους τελευταίους μήνες συνεχίζουν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο», δήλωσε ο Γουίλ Λανγκ, αρχιμετεωρολόγος της Met Office (Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου).

Οι αρχές Αυγούστου ενδέχεται να φέρουν κάποιες βροχές σε τμήματα της χώρας, αλλά η Met Office ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για παρατεταμένη βροχόπτωση που θα έκανε σημαντική διαφορά στις ξηρές συνθήκες.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος απευθύνει έκκληση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για λελογισμένη χρήση, προειδοποιώντας ότι χωρίς ισχυρές βροχοπτώσεις τις επόμενες εβδομάδες η εικόνα θα επιδεινωθεί.

Την ίδια στιγμή, η κρίση φέρνει στο προσκήνιο έναν ακόμα επιβαρυντικό παράγοντα: την αλματώδη ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων (data centers). Οι εγκαταστάσεις αυτές απαιτούν τεράστιες ποσότητες νερού για την ψύξη των υπολογιστικών τους συστημάτων, καθώς και τεράστιους όγκους ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως προειδοποίησε η Εταιρεία Ύδρευσης ΗΒ (Water UK), το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο εμποδίζει τις εταιρείες ύδρευσης να σχεδιάσουν εγκαίρως τις απαραίτητες υποδομές για να καλύψουν τη μελλοντική ζήτηση που δημιουργούν αυτές οι νέες τεχνολογικές υποδομές.