Αντιμέτωπη με ακόμη ένα κύμα καύσωνα, το έκτο κατά σειρά για τη φετινή χρονιά, ετοιμάζεται να βρεθεί η Ιταλία από την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου. Η γειτονική χώρα παραμένει στο «έλεος» των υψηλών θερμοκρασιών, παρά το γεγονός ότι το ημερολόγιο δείχνει ήδη φθινόπωρο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ιταλών μετεωρολόγων, το νέο αυτό κύμα ζέστης αναμένεται να διαρκέσει έως και την ερχόμενη Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για μια σαφώς ασυνήθιστη θερμική εισβολή για την εποχή.

Ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει οκτώ βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο που καταγράφεται παραδοσιακά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Οι απόλυτες μέγιστες θερμοκρασίες σε εθνικό επίπεδο δεν προβλέπεται να ξεπεράσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Στη Ρώμη το θερμόμετρο εκτιμάται ότι θα αγγίξει τους 36 βαθμούς, ενώ στο Μιλάνο αναμένονται θερμοκρασίες έως και 35 βαθμούς Κελσίου.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες τιμές ενδέχεται να οδηγήσουν στην καταγραφή ενός απόλυτου ρεκόρ όλων των εποχών, σε ό,τι αφορά τον μήνα που μόλις ξεκίνησε.

Πάντως, όπως επισημαίνουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχει και μια πιο ανακουφιστική διάσταση συγκριτικά με τις ακραίες συνθήκες του καλοκαιριού. Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά υγρασίας θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, κατά τη διάρκεια της νύχτας οι θερμοκρασίες θα υποχωρούν σε χαμηλότερα επίπεδα, κάνοντας την κατάσταση αισθητά πιο υποφερτή σε σχέση με την αφόρητη ζέστη του περασμένου Αυγούστου.