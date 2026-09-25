Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι βορειοανατολικές ακτές των ΗΠΑ, καθώς ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας με καταρρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις ανέμους αναμένεται να πλήξει περισσότερους από 40 εκατομμύρια κατοίκους το προσεχές τριήμερο.

Το βαρύτερο πλήγμα της καταιγίδας εκτιμάται ότι θα δεχτούν οι παράκτιες ζώνες από το Νιου Τζέρσεϊ έως τη Μασαχουσέτη, με τις Αρχές να βρίσκονται σε ετοιμότητα για εκτεταμένες πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ιδιαίτερα στις περιοχές της Νέας Αγγλίας, οι ριπές των ανέμων προβλέπεται να σπάσουν το φράγμα των 100 χλμ./ώρα. Παράλληλα, ασυνήθιστα μεγάλα ύψη βροχής αναμένονται στην ανατολική Μασαχουσέτη και την ευρύτερη περιοχή της Βοστώνης, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι παραλιακές περιοχές σε Βόρεια Καρολίνα, Βιρτζίνια, Μέριλαντ, Ντέλαγουερ και Νιου Τζέρσεϊ δοκιμάζονται ήδη από πλημμυρικά φαινόμενα από την περασμένη Τετάρτη.

Η έλευση της καταιγίδας οδήγησε στη ματαίωση μεγάλων πολιτιστικών γεγονότων. Μεταξύ αυτών, ακυρώθηκαν δύο προγραμματισμένες συναυλίες του Εντ Σίραν στα περίχωρα της Βοστώνης, το δημοφιλές φεστιβάλ Global Citizen στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης, καθώς και το φεστιβάλ Oceans Calling στην Πολιτεία του Μέριλαντ.

Σημαντικές αρρυθμίες αναμένονται και στις αεροπορικές μετακινήσεις. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανές ματαιώσεις πτήσεων, καλώντας το επιβατικό κοινό να ελέγχει διαρκώς την επίσημη ιστοσελίδα της για τυχόν αλλαγές.

Ανταποκρινόμενες στις έκτακτες συνθήκες, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως η JetBlue, η United Airlines και η American Airlines ανακοίνωσαν ότι παρέχουν τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να τροποποιήσουν τις κρατήσεις τους χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.