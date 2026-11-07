Αμείωτη παραμένει η ένταση στους δρόμους της Γαλλίας, καθώς τα εργατικά συνδικάτα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, επιδιώκοντας να διατηρήσουν ασφυκτική την πίεση προς την κυβέρνηση ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων για την οικονομία και την παιδεία.

Στη γαλλική πρωτεύουσα, η εικόνα είναι διπλή. Από τη μία πλευρά, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές δίνουν δυναμικό «παρών» στην κεντρική πορεία των συνδικάτων, η οποία διεξάγεται με την επίσημη άδεια της αστυνομίας, καλύπτοντας τη διαδρομή από την πλατεία Ρεπουμπλίκ μέχρι την πλατεία Νασιόν.

Στον αντίποδα, το σκηνικό ήταν διαφορετικό στην πλατεία Κονκόρντ, όπου εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν χωρίς αστυνομική άδεια, ανταποκρινόμενα στο κάλεσμα του συντονιστικού οργάνου των «κίτρινων γιλέκων» για καθιστική διαμαρτυρία. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρέθηκαν στο σημείο προχώρησαν αρχικά σε μαζικούς ελέγχους ταυτοτήτων, ενώ λίγο αργότερα έστησαν επιχείρηση για την πλήρη εκκένωση της πλατείας.

Ο παλμός των κινητοποιήσεων δεν περιορίζεται μόνο στο Παρίσι, καθώς παρόμοιες διαδηλώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε αρκετές επαρχιακές πόλεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, το κλίμα εκτραχύνθηκε, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη Λυών, όπου οι δυνάμεις επιβολής της τάξης αναγκάστηκαν να κάνουν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος.

Το μέτωπο των αντιδράσεων αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Όπως ανακοίνωσαν οι συνδικαλιστικές ενώσεις, από κοινού με εκπροσώπους φοιτητών και μαθητών, η ερχόμενη Τρίτη (10/11) θα είναι ημέρα πανεκπαιδευτικών συλλαλητηρίων και στοχευμένων απεργιακών κινητοποιήσεων στον χώρο της παιδείας.