Στο επίκεντρο εσωτερικής έρευνας έχει βρεθεί μέλος της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την προσωπική ασφάλεια του Τζέι Ντι Βανς. Ο πράκτορας ελέγχεται για διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών, οι οποίες έφεραν στο φως της δημοσιότητας ένα ασυνήθιστο αίτημα του Αμερικανού αντιπροέδρου: να του διατεθεί στρατιωτικό ελικόπτερο αποκλειστικά για να πάει τον γιο του να παίξουν γκολφ.

Η αφορμή για την έναρξη της έρευνας δόθηκε μετά από σχετικές αποκαλύψεις του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου MS NOW. Σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν, το κλίμα στις τάξεις των σωματοφυλάκων του αντιπροέδρου είναι αρκετά τεταμένο, καθώς οι πράκτορες εμφανίζονταν «αγανακτισμένοι» με τα συνεχή αιτήματα του Βανς που αφορούν καθαρά ιδιωτικές και οικογενειακές μετακινήσεις.

Η πτήση με το Marine Two που δεν έγινε ποτέ

Ειδικότερα, η διαρροή ανέδειξε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που αφορούσε τη χρήση του Marine Two, του επίσημου στρατιωτικού ελικοπτέρου που διατίθεται για τις ανάγκες του εκάστοτε αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Τζέι Ντι Βανς ζήτησε να επιστρατευτεί το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί μαζί με τον γιο του σε γήπεδο γκολφ, στην ευρύτερη περιοχή της Ουάσινγκτον. Η συγκεκριμένη πτήση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς τα σχέδια ανατράπηκαν την τελευταία στιγμή λόγω εκδήλωσης καταιγίδας.

Αυτό το αίτημα δεν ήταν μεμονωμένο, αλλά φέρεται να αποτελούσε ένα ακόμη από τα πολυάριθμα καπρίτσια «της τελευταίας στιγμής» που υποβάλλει τακτικά ο Βανς και η οικογένειά του προς την ομάδα φρούρησής του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναταραχή, εγείροντας ερωτήματα τόσο για τη διαρροή εντός της Μυστικής Υπηρεσίας, όσο και για τον τρόπο που η αντιπροεδρία αντιλαμβάνεται τη χρήση των κρατικών πτητικών μέσων.