Ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει την Κεντρική Ευρώπη, προκαλώντας εκτεταμένες διαταραχές στις μετακινήσεις και αφήνοντας εγκλωβισμένους χιλιάδες ταξιδιώτες. Από τα μεγάλα αεροδρόμια έως το επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο, η επέλαση του ψυχρού μετώπου έχει φέρει στα όριά τους τις συγκοινωνίες τριών χωρών.

Πολικές συνθήκες και αεροπορικό μπλακ άουτ στη Βιέννη

Στην Αυστρία η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με δεκάδες οδηγούς στη Βιέννη να μένουν εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν. Στο σύνολο της ανατολικής Αυστρίας καταγράφεται πλήθος τροχαίων ατυχημάτων, με πιο χαρακτηριστικό την εκτροπή ενός λεωφορείου σε χαντάκι στη βόρεια περιοχή Φλόριντσντορφ (Floridsdorf) της Βιέννης, από την οποία προέκυψαν τέσσερις ελαφροί τραυματισμοί.

Την ίδια ώρα, στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης οι ακυρώσεις και οι καθυστερήσεις πτήσεων επηρεάζουν ήδη τουλάχιστον 9.000 επιβάτες. Ενδεικτική της ταλαιπωρίας είναι η περίπτωση μιας πτήσης της Austrian Airlines με προορισμό τη Βαλένθια, όπου οι επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του αεροσκάφους επί 7,5 ώρες.

Εκατοντάδες τροχαία στη Βαυαρία και πρόωρος χειμώνας στην Τσεχία

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει και η νότια Γερμανία, όπου οι έντονες χιονοπτώσεις —με επίκεντρο τη Βαυαρία— έχουν προκαλέσει εκατοντάδες τροχαία ατυχήματα.

Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί στην Τσεχία, καθώς το ψυχρό μέτωπο έφερε «πρόωρα» χιόνια στην Πράγα και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ο παγετός οδήγησε σε μεγάλες καθυστερήσεις στον αυτοκινητόδρομο προς την τσεχική πρωτεύουσα, ενώ στην κεντρική Βοημία το χιόνι και ο υδράργυρος κάτω από το μηδέν παρέλυσαν τις μεταφορές.

Λεωφορεία έμειναν ακινητοποιημένα, τα δρομολόγια των τρένων υπέστησαν αλλαγές και οι οδηγοί στους αυτοκινητόδρομους βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις.