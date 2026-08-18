Αντιμέτωπος με έναν διαρκή εφιάλτη βρίσκεται τους τελευταίους μήνες ο επικεφαλής μιας γερμανικής νεοφυούς εταιρείας αμυντικού εξοπλισμού, η οποία παρέχει μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Ο Στέφαν Θούμαν, διευθύνων σύμβουλος της Donaustahl, αποκάλυψε στα μέσα ενημέρωσης ότι αναγκάζεται να ζει υπό άκρα μυστικότητα, εξαιτίας ενός σχεδίου εξόντωσής του που φέρεται να ενορχηστρώθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο RTL και στο περιοδικό Stern, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας, ο 39χρονος επιχειρηματίας εξήγησε ότι οι αρμόδιες γερμανικές αρχές τον ενημέρωσαν για την άμεση απειλή στα τέλη του 2025. Η ζωή του έκτοτε έχει ανατραπεί πλήρως.

«Αλλάζω συνεχώς τοποθεσία (κατοικίας), έχω στενή προστασία 24 ώρες το 24ωρο, η ιδιωτική μου ζωή έχει πάψει να υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της εταιρείας, η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή λογισμικού, καθώς και επιθετικών και αναγνωριστικών drones. Λόγω αυτής ακριβώς της δραστηριότητας, ο ίδιος έχει μετατραπεί σε στόχο. «Δίνω μάχη για τη ζωή μου με αντίπαλο τη ρωσική υπηρεσία πληροφοριών του στρατού», υπογράμμισε.

Νευροτοξικοί παράγοντες και αναλώσιμοι κατάσκοποι

Η υπόθεση έλαβε επίσημες διαστάσεις τον περασμένο Μάρτιο, όταν οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη δύο ατόμων. Τα άτομα αυτά, τα οποία λειτουργούσαν ως «πράκτορες μιας χρήσης», καθώς είχαν στρατολογηθεί έναντι μικρής αμοιβής και δεν διέθεταν επαρκή εκπαίδευση, φέρονται να παρακολουθούσαν στενά τον Θούμαν προετοιμάζοντας το έδαφος για τη δολοφονία του.

Παρά τις συλλήψεις, ωστόσο, δημοσιογραφικές πηγές προειδοποιούν πως ο κίνδυνος ενδέχεται να μην έχει εκλείψει. Μάλιστα, το δίκτυο RTL, επικαλούμενο Γερμανό βουλευτή, αποκάλυψε ότι οι προετοιμασίες για την εξόντωση του CEO βρίσκονταν σε πολύ προχωρημένο στάδιο και περιλάμβαναν τη χρήση νευροτοξικού παράγοντα.

Το «σοκ» και η ζωή υπό καθεστώς φόβου

Ο Θούμαν δεν έκρυψε πως η ενημέρωση για το σχέδιο δολοφονίας του τού προκάλεσε «σοκ». Αντιλαμβανόμενος το μέγεθος του κινδύνου, προχώρησε άμεσα στη σύνταξη της διαθήκης του και υπέγραψε κάρτα δωρητή οργάνων. «Αυτά είναι πράγματα που δεν τα πολυσκέφτεται κανείς στην ηλικία μου», εξομολογήθηκε ο 39χρονος. Πλέον, σε μια προσπάθεια να μην καταβάλλεται ψυχολογικά από τη συνθήκη στην οποία έχει περιέλθει, κοιμάται πλάι στον υπολογιστή του και ξεκινά να εργάζεται με το που ξυπνήσει. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έγινε πλέον «ο δικός μου προσωπικός πόλεμος», δήλωσε.

Η περίπτωση της Donaustahl αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το οικοσύστημα των γερμανικών startups οι οποίες ειδικεύονται στην αμυντική τεχνολογία και διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στα πεδία των μαχών της Ουκρανίας. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με παλαιότερο ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου CNN, το 2024 οι ΗΠΑ είχαν αποτρέψει αντίστοιχο ρωσικό σχέδιο δολοφονίας σε βάρος του Άρμιν Πάπεργκερ, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Rheinmetall, του μεγαλύτερου γερμανικού αμυντικού ομίλου και βασικού προμηθευτή πυρομαχικών του Κιέβου.