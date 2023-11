Τη Βρετανία σφυροκοπά η κακοκαιρία «Ciaran». Οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν στέγες σπιτιών κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν προειδοποιηθεί να δουλεύουν από το σπίτι τους σήμερα και εκατοντάδες σχολεία στη νότια Αγγλία είναι κλειστά.

Οι κίτρινες προειδοποιήσεις είναι σε ισχύ καθώς η καταιγίδα έπληξε το Ηνωμένο Βασίλειο τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, σήμερα με τους ισχυρούς ανέμους και τις καταρρακτώδεις βροχές να αναμένεται να προκαλέσουν πλημμύρες, ιδίως κατά μήκος της νότιας ακτής.

Περισσότερα από 7.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα στην Cornwall το πρωί της Τετάρτης, μεταδίδει η Dail Mail.

Winds have already got up to 93 mph in Jersey and a tornado was seen overnight. @Lauratobin1 has the forecast ahead of Storm Ciarán. ☔️ pic.twitter.com/uxrE1v7qHv

Τα νησιά της Μάγχης έχουν αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής τα χειρότερα από την καταιγίδα «Ciaran», όπου στο Τζέρσεϊ οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους και να καταφύγουν σε ένα ξενοδοχείο, αφού οι άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια.

Η αστυνομία του Τζέρσεϊ δήλωσε: «Μέχρι στιγμής απόψε 29 ενήλικες, 6 παιδιά και 7 κατοικίδια ζώα έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχειακά καταλύματα λόγω ζημιών σε περιουσίες».

Συγκλονιστικά πλάνα που κατέγραψε μια οθόνη παρακολούθησης μωρών δείχνουν την τρομακτική στιγμή που μια μητέρα με το μωρό της που κοιμόταν ξύπνησε όταν η καταιγίδα έσπασε το παράθυρό της, κρατώντας το παιδί της καθώς έφυγαν από το δωμάτιο.

Shocking scenes! This is the moment a window shatters and blows towards a mother and her baby. They are thankfully both safe and have been moved into a hotel in St Helier. #StormCiaran @ITVChannelTV @itvnews pic.twitter.com/9wLHtIDazi

Αναφέρθηκαν επίσης έντονες χαλαζοπτώσεις μετά από μια καταιγίδα κεραυνών και αστραπών. Όλες οι πτήσεις από τα αεροδρόμια Jersey, Guernsey και Alderney ακυρώθηκαν.

Τα σχολεία στο Χάμπσαϊρ, το Ντέβον, το Ντόρσετ και την Κορνουάλη είναι μεταξύ εκείνων που αναγκάστηκαν να κλείσουν , με χιλιάδες μαθητές να βυθίζονται πίσω στην τηλεκπαίδευση τύπου Covid λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.

Η σιδηροδρομική Southern Rail δήλωσε: «Εάν σκοπεύετε να ταξιδέψετε σήμερα σε δρομολόγια, από ή γύρω από τη Νότια Ακτή, θα πρέπει να εξετάσετε έντονα εάν το ταξίδι σας είναι απαραίτητο. Θα πρέπει να εργάζεστε από το σπίτι σας αν μπορείτε».

«Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πέσουν δέντρα και συντρίμμια πάνω στις γραμμές, με πιθανή σημαντική αναστάτωση στην υπηρεσία το πρωί της Πέμπτης».

Οι εργασίες συνεχίζονται καθώς οι σιδηροδρομικοί φορείς παρακολουθούν για τυχόν πεσμένα δέντρα και συντρίμμια στη γραμμή.

Storm Ciaràn is hitting the UK tonight, and forecasters are predicting it to be the worst to hit Britain for 69 years.

Amber warnings are in place in two regions on the south coast and due to flying debris from wind, there could be a ‘danger to life’. pic.twitter.com/ueqsqXhPm8

— Metro (@MetroUK) November 1, 2023