Κόκκινος συναγερμός σήμανε στη Γουατεμάλα με εκατοντάδες ανθρώπους που ζουν στις πλαγιές του ηφαιστείου Φουέγκο να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, μετά από την τεράστια έκρηξη του.

Το ενεργό ηφαίστειο της Κεντρικής Αμερικής εξερράγη το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου με τις συνθήκες να κρίνονται δύσκολες μέχρι και σήμερα, ωθώντας τις Αρχές να εκδώσουν τον δεύτερο υψηλότερο συναγερμό στη χώρα.

Ποτάμια λάβας έρρεαν στις πλαγιές του ηφαιστείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση λιγότερη των 100 χιλιομέτρων από την Πόλη της Γουατεμάλας (πρωτεύουσα της χώρας).

Βίντεο από την έκρηξη:

«Από νωρίς το πρωί ήταν ενεργό. Εκείνο το βράδυ σήμανε συναγερμός ότι έπρεπε να εκκενώσουμε», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ένας ντόπιος, ο 68χρονος Αλεχάντρο Γκαρθία. Οι χωρικοί έφυγαν οικειοθελώς από φόβο, ανέφερε ο Γκαρθία, περιγράφοντας τρομακτικές εικόνες με τη λάβα να κατρακυλά στην πλαγιά του βουνού.

Εκκενώθηκαν σπίτια και έκλεισαν σχολεία – Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών μεταφέρθηκαν σε καταφύγια

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της χώρας μετέφερε τουλάχιστον 350 κατοίκους από τα χωριά Ελ Πορβενίρ και Λας Λαχίτας στον δήμο Σαν Χουάν Αλοτενάνγκο προς τα ανατολικά.

Οι εκτοπισμένοι διαμένουν σε μια κοινοτική αίθουσα όπου έχουν στηθεί πρόχειρα κρεβάτια, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που μεταφέρθηκαν σε άλλες κοντινές πόλεις παραμένει άγνωστος. «Αν υπήρχε οποιαδήποτε δυνατότητα να μετακομίσουμε σε άλλο σπίτι, θα ήταν καλύτερα, γιατί φοβάσαι πάντα, αφού το ηφαίστειο δεν δίνει καμία προειδοποίηση», δήλωσε στο καταφύγιο η 40χρονη Λίδια Ορτίθ.

Στο Εσκουίντλα, προς τα νότια, φιλοξενούνταν δεκάδες ακόμα οικογένειες, ανάμεσά τους και παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Το Φουέγκο έκανε αδιάκοπες εκρήξεις για 23 ώρες μέχρι το πρωί της Τρίτης. «Έχουμε πλέον συνηθίσει το ηφαίστειο να είναι συνεχώς ενεργό, αλλά αυτή τη φορά ήταν πραγματικά υπερβολικό», δήλωσε η 50χρονη κάτοικος Σόνια Βάσκεθ.

Οι Αρχές της Γουατεμάλας συνέστησαν «προφυλάξεις στις αεροπορικές συγκοινωνίες», αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επηρεαστεί το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Το Υπουργείο Παιδείας διέταξε την αναστολή των δια ζώσης μαθημάτων σε κοινότητες δύο δήμων κοντά στο ηφαίστειο.

Η τροχαία έκλεισε επίσης δρόμο που περιβάλλει την οροσειρά και συνδέει τη νότια ακτή με τη αποικιακή πόλη Αντίγκουα, τον κύριο τουριστικό προορισμό της χώρας και μνημείο παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γουατεμάλα βρίσκεται στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού και αντιμετωπίζει συχνή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Έχουν σημειωθεί αρκετές παρόμοιες μαζικές εκκενώσεις τα τελευταία χρόνια λόγω εκρήξεων του Φουέγκο. Σημειώνεται πως οι Αρχές απομάκρυναν περισσότερους από 500 ανθρώπους πέρυσι, αφού το ηφαίστειο εκτόξευσε αέρια και στάχτη, με τους κατοίκους να μεταφέρονται σε καταφύγια. Μια άλλη έκρηξη του το 2023 ανάγκασε περίπου 1.200 ανθρώπους να εκκενώσουν τις κατοικίες τους, ενώ το 2018, 215 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ποτάμια λάβας κύλησαν στις πλαγιές του Φουέγκο και ισοπέδωσαν ένα ολόκληρο χωριό.

Πηγή: The Guardian