Ένα σοκαριστικό περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Νάπολη της Ιταλίας. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε, παρότι είχε προηγηθεί σοβαρό σφάλμα στη διαδικασία μεταφοράς του μοσχεύματος. Συγκεκριμένα, η καρδιά που μεταφέρθηκε από το Μπολτσάνο στη Νάπολη, φέρεται να συντηρήθηκε με ξηρό πάγο, αντί για τον προβλεπόμενο τρόπο ψύξης, με αποτέλεσμα να υποστεί εκτεταμένη βλάβη. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση το βρέφος.

Παρά τη φθορά του οργάνου, η χειρουργική ομάδα προχώρησε στη μεταμόσχευση. Η κατάσταση του παιδιού είναι πλέον εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς έχει τεθεί σε φαρμακολογικό κώμα, ενώ παρουσιάζει και σοβαρά προβλήματα στο ήπαρ. Η μητέρα του απευθύνει δραματική έκκληση να βρεθεί άμεσα νέο μόσχευμα, καθώς πρόκειται για έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να σωθεί η ζωή του.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι πώς συνέβη το συγκεκριμένο λάθος, και γιατί χρησιμοποιήθηκε ένα κατεστραμμένο μόσχευμα. Για την υπόθεση, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, δύο ξεχωριστές εισαγγελικές έρευνες, ενώ δύο γιατροί του νοσοκομείου έχουν τεθεί προσωρινά σε αργία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Νοσοκομείο Μονάλντι, έχει στο παρελθόν διακριθεί για επιτυχημένες και ιδιαίτερα δύσκολες μεταμοσχεύσεις.