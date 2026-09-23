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Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ Γεχιέλ Λάιτερ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο γιος του, Νεριά, είναι ο στρατιώτης που τραυματίστηκε κατά την επίθεση Παλαιστινίου με αυτοκίνητο στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ένας Παλαιστίνιος οδήγησε το αυτοκίνητό του εναντίον Iσραηλινών στρατιωτών και αστυνομικών σε σημείο ελέγχου. Ο οδηγός έπεσε νεκρός από ισραηλινά πυρά. Αργότερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως δράστης της επίθεσης ήταν ο 29χρονος Μαχμούντ Μοχάμεντ Σλιμάν από την Μπέιτ αλ Τάχτα.

Ο Ισραηλινός στρατιώτης που τραυματίστηκε έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ο Νεριά χρειάζεται ένα θαύμα. Ο Νεριά συνέχισε να υπηρετεί ως έφεδρος αφότου έχασε τον μεγαλύτερο αδερφό του, Μοσέ Γεντιντιά Λάιτερ», σημειώνει ο Ισραηλινός πρέσβης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αναφερόμενος σε γιο του ο οποίος σκοτώθηκε σε μάχη στη Γάζα τον Νοέμβριο του 2023.

Με πληροφορίες από Times of Israel

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