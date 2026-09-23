Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ Γεχιέλ Λάιτερ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο γιος του, Νεριά, είναι ο στρατιώτης που τραυματίστηκε κατά την επίθεση Παλαιστινίου με αυτοκίνητο στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ένας Παλαιστίνιος οδήγησε το αυτοκίνητό του εναντίον Iσραηλινών στρατιωτών και αστυνομικών σε σημείο ελέγχου. Ο οδηγός έπεσε νεκρός από ισραηλινά πυρά. Αργότερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως δράστης της επίθεσης ήταν ο 29χρονος Μαχμούντ Μοχάμεντ Σλιμάν από την Μπέιτ αλ Τάχτα.

Attention, images très dures. L’attaque à la voiture bélier proche du checkpoint Bel (route 443). Le terroriste fonce à une grande vitesse sur un soldat, le blessant grièvement. Pronostic vital engagé. Placé en coma artificiel. Un réserviste d’une trentaine d’années. @i24NEWS_FR pic.twitter.com/UHQfD1W3AN — Matthias Inbar (@MatthiasInbar) September 23, 2026

Ο Ισραηλινός στρατιώτης που τραυματίστηκε έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ο Νεριά χρειάζεται ένα θαύμα. Ο Νεριά συνέχισε να υπηρετεί ως έφεδρος αφότου έχασε τον μεγαλύτερο αδερφό του, Μοσέ Γεντιντιά Λάιτερ», σημειώνει ο Ισραηλινός πρέσβης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αναφερόμενος σε γιο του ο οποίος σκοτώθηκε σε μάχη στη Γάζα τον Νοέμβριο του 2023.

I am grateful to the IDF, to the medical team at Shaare Zedek who are now fighting to save the life of Neria Dov ben Chana, and for the prayers of the people of Israel. I believe in the power of prayer, and I believe that when the people of Israel unite, miracles happen. Neria… — Ambassador Yechiel (Michael) Leiter (@yechielleiter) September 23, 2026

Με πληροφορίες από Times of Israel