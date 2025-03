Σε λαϊκό προσκύνημα έχει τεθεί το σώμα του Κάρλο Ακούντις, του πρώτου millennial αγίου της Καθολικής Εκκλησίας.

Πιστοί συρρέουν στην ιστορική πόλη της Ασίζης στην Ιταλία για να δουν το άφθαρτο σώμα του Βρετανού Κάρλο Ακούντις, λίγο πριν την επικείμενη τελετή αγιοποίησής του στις 25 με 27 Απριλίου.

Ο 15χρονος έφυγε από τη ζωή στη Μόντσα της Ιταλίας το 2006. Στη σύντομη ζωή του, απέκτησε τη φήμη του «προστάτη των διαδικτυακών κοινοτήτων», καθώς αξιοποίησε το διαδίκτυο για να διαδώσει την πίστη του.

Ίδρυσε την ιστοσελίδα «Τα Θαύματα της Θείας Ευχαριστίας στον Κόσμο», στην οποία κατέγραφε περιστατικά θαυμάτων που σχετίζονταν με τη Θεία Ευχαριστία. Η μητέρα του Ακούντις περιέγραψε τον γιο της ως έναν νέο που στήριζε συμμαθητές του που είχαν ανάγκη, υπερασπιζόταν άτομα με αναπηρία από τον εκφοβισμό και μοίραζε φαγητό σε άστεγους της πόλης.

