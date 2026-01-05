Ο Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε στο δικαστήριο του Μανχάταν, από το κέντρο κράτησης που βρισκόταν, μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, προκειμένου να δικαστούν αργότερα σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έφυγε από το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν, της Νέας Υόρκης, το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα). Φορούσε καφέ φόρμα και πορτοκαλί παπούτσια και μπήκε, φρουρούμενος από πάνοπλους αστυνομικούς, σε ένα ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε λίγα λεπτά μετά σε ελικοδρόμιο κοντά στο δικαστήριο.

Preparen los pochoclos y apreten las nalgas kukas 😌, Maduro empieza a hablar 🗣pic.twitter.com/9yfyfvx7Fu — Anto 🇦🇷 (@antooneellap) January 5, 2026

Εν συνεχεία, ένα θωρακισμένο βαν παρέλαβε εκείνον και τη σύζυγό του και τους μετέφερε στη δικαστική εγκατάσταση του Μπρούκλιν, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι δρακόντεια.

Το απόγευμα αναμένεται να περάσει δίκη, κατηγορούμενος για πλήθος αδικημάτων.