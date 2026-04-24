Σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου προχώρησαν η Μόσχα και το Κίεβο, με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν ότι απελευθέρωσαν από 193 κρατούμενους η καθεμία.

Σύμφωνα με τον ρωσικό στρατό, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και των ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, η Μόσχα ανέφερε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες που επέστρεψαν βρίσκονται στη Λευκορωσία, όπου λαμβάνουν ψυχολογική και ιατρική φροντίδα.

Από την πλευρά της Ουκρανίας, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την επιστροφή των 193 Ουκρανών μαχητών, επισημαίνοντας ότι είχαν πολεμήσει σε διάφορα μέτωπα.

Όπως ανέφερε, μεταξύ των απελευθερωθέντων περιλαμβάνονται στρατιώτες που αντιμετώπιζαν ποινικές διώξεις από τη Ρωσία, καθώς και τραυματίες.