Η Εσθονία έλαβε την απόφαση να «σφραγίσει» όλα τα συνοριακά της περάσματα με τη Ρωσία, στον απόηχο μιας αποτυχημένης, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, εμπρηστικής επίθεσης σε εργοστάσιο παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones). Το Ταλίν ρίχνει ευθέως τις ευθύνες για την ενορχήστρωση της δολιοφθοράς στη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GRU).

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, γνωστοποίησε την απόφαση μέσω της πλατφόρμας «X» (πρώην Twitter), αναφέροντας: «Η Εσθονία θα κλείσει όλα τα σημεία διέλευσης στα εσθονορωσικά σύνορα από την 1η Δεκεμβρίου». Ο ίδιος τόνισε ότι οι εσθονικές αρχές διαθέτουν «ξεκάθαρες αποδείξεις» για την εμπλοκή της ρωσικής στρατιωτικής κατασκοπείας, προσθέτοντας: «Η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ότι οι εχθρικές ενέργειες κατά της Εσθονίας έχουν συνέπειες. Οι απόπειρες εκφοβισμού, αποσταθεροποίησης ή υπονόμευσης της ασφάλειάς μας δεν θα μείνουν αναπάντητες».

Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στις εγκαταστάσεις της Threod Systems, εταιρείας κατασκευής αναγνωριστικών και επιθετικών drones, στο Βίιμσι, βόρεια της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η γενική εισαγγελέας Άστριντ Άσι, η άμεση επέμβαση των ομάδων ασφαλείας της εταιρείας ήταν καθοριστική για την αποτροπή της επίθεσης, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη οκτώ ατόμων, κατοίκων Λετονίας.

Τη σοβαρότητα του συμβάντος επιβεβαίωσε και ο πρωθυπουργός της χώρας, Κρίστεν Μίχαλ, επισημαίνοντας στον λογαριασμό του στο «X»: «Αποφεύχθηκαν μεγάλες ζημιές χάρη στα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και την ταχεία αντίδραση των αρχών επιβολής του νόμου. Οι δράστες έχουν συλληφθεί». Ο Μίχαλ κατήγγειλε τη ρωσική πρακτική, κάνοντας λόγο για «ένα επεισόδιο του ευρύτερου υβριδικού πολέμου που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ευρώπης, με στόχο τη μείωση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και της πίεσης προς τη Ρωσία».

Διαμηνύοντας την αποφασιστικότητα της κυβέρνησής του, ο Εσθονός πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Δεν θα αφήσουμε να μας εκφοβίσουν. Η Εσθονία προετοιμάζεται για την πιθανότητα κλεισίματος των συνόρων της με τη Ρωσία, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι για τον πληθυσμό μας και την εθνική μας ασφάλεια».

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται παρόμοιο περιστατικό στη χώρα. Τον περασμένο Αύγουστο, η αμυντική εταιρεία Milrem στο Ταλίν είχε γίνει επίσης στόχος εμπρησμού, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν και τότε Λετονούς πολίτες.

Αναλύοντας τον αντίκτυπο των νέων μέτρων, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως «το κλείσιμο των συνοριακών σημείων διέλευσης θα μειώσει την ικανότητα της Ρωσίας να διεξάγει εχθρικές δραστηριότητες στην Εσθονία και θα ενισχύσει τις προσπάθειές μας να αποτρέψουμε την παράκαμψη των κυρώσεων».

Μέχρι σήμερα, η Εσθονία, κράτος μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, διατηρούσε τρία ανοιχτά περάσματα στα σύνορα με τη Ρωσία (στη Νάρβα, τη Λουχάμα και την Κοϊντούλα) για τη διέλευση πεζών και εμπορευμάτων.

Η διέλευση οχημάτων μέσω Νάρβα είχε ήδη ανασταλεί από τη ρωσική πλευρά από τον Φεβρουάριο του 2024. Το συγκεκριμένο πέρασμα εξυπηρετεί παραδοσιακά μεγάλο όγκο πολιτών, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και τις περιόδους των διακοπών, καθώς αποτελεί μία από τις ελάχιστες εναπομείνασες χερσαίες διόδους μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.