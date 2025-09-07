Η Γαλλία βρίσκεται σε κυβερνητικό αδιέξοδο, και μπροστά στο ενδεχόμενο να αποκτήσει πέμπτο Πρωθυπουργό, σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών. Ωστόσο, βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με οικονομική κρίση κι αντιμετωπίζει τον κίνδυνο νέων κοινωνικών εντάσεων.

Ο 74χρονος Μπαϊρού, που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Δεκέμβριο, έχει παρουσιάσει έναν αυστηρό προϋπολογισμό, με μεγάλες περικοπές δαπανών, όπως η κατάργηση δύο εθνικών αργιών, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και οργή στην κοινή γνώμη. Παρά ταύτα, ο ίδιος και οικονομολόγοι από την Ευρώπη προειδοποιούν ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ε.Ε. κινδυνεύει με κρίση χρέους παρόμοια με της Ελλάδας, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.

Η πρόταση εμπιστοσύνης που ζήτησε τον περασμένο μήνα είχε στόχο να ενισχύσει τη θέση του και να περάσει το αμφιλεγόμενο πακέτο μέτρων, όμως τώρα το Σοσιαλιστικό Κόμμα δηλώνει έτοιμο να συμμαχήσει ακόμη και με τον πολιτικό του αντίπαλο, τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό, για να τον ρίξει.

Το απόγευμα της Δευτέρας, οι Γάλλοι βουλευτές θα συζητήσουν πρόταση δυσπιστίας κατά του Πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού. Αν η πρόταση εγκριθεί –κάτι που θεωρείται πιθανό–, θα βαθύνει η οικονομική και πολιτική αστάθεια της χώρας και ίσως ανοίξει ζήτημα, ακόμα και για το μέλλον της προεδρίας του Εμμανουέλ Μακρόν.

Η σοσιαλίστρια βουλευτής Σελίν Τιμπο-Μαρτίνεζ υποστηρίζει ότι το σχέδιο Μπαϊρού πλήττει τους πιο αδύναμους και ότι το Κόμμα της προτείνει έναν πιο ήπιο προϋπολογισμό, με μικρότερες περικοπές και πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα αποπληρωμής του χρέους. Η ίδια απορρίπτει τις προειδοποιήσεις περί «ελληνικού σεναρίου» ως κινδυνολογία.

Ωστόσο, τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν το αντίθετο: η Γαλλία έχει να εμφανίσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό από το 1974, το δημόσιο χρέος της είναι το τρίτο υψηλότερο στην Ευρώπη, και τα ετήσια έξοδα για τόκους ξεπερνούν αυτά για άμυνα ή εκπαίδευση.

Την ίδια στιγμή, ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν, που ενισχύεται στις δημοσκοπήσεις, βλέπει την ψηφοφορία ως ευκαιρία να αποδυναμώσει τον Μακρόν και ζητά νέες Εκλογές, αν και παραμένει ασαφές ως προς το δικό του οικονομικό πρόγραμμα.

Αν ο Μπαϊρού χάσει, θα παραμείνει υπηρεσιακά μέχρι να αποφασίσει ο Μακρόν τα επόμενα βήματα. Οι επιλογές του Προέδρου είναι δύσκολες: νέες Εκλογές, ορισμός άλλου Πρωθυπουργού ή παραίτηση –την οποία πάντως αποκλείει.

Εν τω μεταξύ, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι εκφράζουν έντονη ανησυχία, και οι κινητοποιήσεις που ετοιμάζονται, προοιωνίζουν νέες κοινωνικές εντάσεις σε όλη τη χώρα.