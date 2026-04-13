Η ένταση στο μέτωπο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας επανήλθε άμεσα, μετά την πασχαλινή εκεχειρία με τις δύο πλευρές να επιστρέφουν σε νυχτερινές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και να ανταλλάσσουν κατηγορίες για εκτεταμένες παραβιάσεις της συμφωνίας.

Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε 98 drones κατά της Ουκρανίας, εκ των οποίων τα 87 καταρρίφθηκαν. Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε 33 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της 32ωρης κατάπαυσης του πυρός για το ορθόδοξο Πάσχα, Κίεβο και Μόσχα προχώρησαν σε εκατέρωθεν καταγγελίες για εκατοντάδες παραβιάσεις.

Παράλληλα, τοπικός Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, πριν από τη λήξη της εκεχειρίας. Σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Βαντίμ Φιλάσκιν, τα θύματα εντοπίστηκαν στις πόλεις Κραματόρσκ και Ντρουζκίβκα, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Την ίδια στιγμή, το Κεντρικό Γραφείο Συντονισμού της Ουκρανίας για τη Μεταχείριση Αιχμαλώτων Πολέμου, επικαλούμενο εκπρόσωπο του 14ου Σώματος Στρατού, κατήγγειλε ότι Ρώσοι στρατιώτες σκότωσαν τέσσερις Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου στην περιφέρεια του Χαρκόβου κατά τη διάρκεια της «λεγόμενης πασχαλινής εκεχειρίας». Η ίδια πηγή δεν έδωσε περαιτέρω στοιχεία, αλλά υποστήριξε ότι η Ρωσία προετοιμάζει εκστρατεία διάψευσης.

Μέχρι στιγμής, η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει τις συγκεκριμένες καταγγελίες, ενώ δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεξάρτητη επιβεβαίωσή τους.

Σύμφωνα με το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, καταγράφηκαν συνολικά 10.721 ρωσικές παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, μεταξύ των οποίων 1.567 βομβαρδισμοί πυροβολικού, 119 επιθετικές ενέργειες και 9.035 πλήγματα από επιθετικά drones. Όπως σημειώθηκε, δεν καταγράφηκαν αεροπορικές επιδρομές.

Από την άλλη πλευρά, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέγραψε 1.971 παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από την Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας από το Σάββατο προς την Κυριακή.