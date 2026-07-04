Μεγάλες αποκλίσεις παρουσιάζουν οι μηνιαίες αποδοχές του ιατρικού προσωπικού ανά την υφήλιο. Σύμφωνα με βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στην κορυφή της παγκόσμιας κλίμακας των αμοιβών βρίσκονται με διαφορά οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ένας γιατρός εισπράττει κατά μέσο όρο περίπου 17.000 δολάρια τον μήνα, ενώ ακολουθεί το Χονγκ Κονγκ με 14.500 δολάρια και ο Καναδάς με τις μηνιαίες αποδοχές να αγγίζουν τα 12.000 δολάρια.

Πολύ υψηλές πτήσεις σημειώνονται επίσης στην Ασία και την Ωκεανία, με τη Σιγκαπούρη να προσφέρει 11.000 δολάρια, τη Νέα Ζηλανδία 10.000 δολάρια, τη Νότια Κορέα 9.000 δολάρια, ενώ στην Ιαπωνία και την Αυστραλία ο μέσος μισθός διαμορφώνεται στα 8.500 δολάρια.

Στην ευρωπαϊκή ήπειρο, η Αγγλία κρατά τα σκήπτρα με 7.500 δολάρια τον μήνα, ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο με 7.000 δολάρια, ενώ στη Φινλανδία και τη Γαλλία οι αμοιβές κινούνται στα 6.000 δολάρια.

Λίγο χαμηλότερα, στη Δανία και την Ισλανδία, οι μηνιαίοι μισθοί φτάνουν τα 5.800 δολάρια.

Σε χώρες όπως η Νορβηγία και η Ολλανδία οι γιατροί λαμβάνουν 4.700 δολάρια, στη Σουηδία 4.500 δολάρια, ενώ στην Ιρλανδία ο μισθός αγγίζει τα 4.300 δολάρια. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Γερμανία και η Ελβετία καταγράφουν κοινές μέσες αποδοχές στα 5.000 δολάρια.

Στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προηγούνται με 6.800 δολάρια και ακολουθεί το Μπρουνέι με 6.700 δολάρια. Το Κατάρ, η Ιορδανία αλλά και η Νότια Αφρική κινούνται στα 5.000 δολάρια, το Κουβέιτ προσφέρει 4.500 δολάρια, ενώ το Ομάν και η Λιβύη βρίσκονται στη βάση αυτής της λίστας με 4.100 και 4.000 δολάρια αντίστοιχα.

Στον αντίποδα αυτών των υψηλών παγκόσμιων δεδομένων, η κατάσταση στην Ελλάδα αποτυπώνει μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα για το επιστημονικό προσωπικό της χώρας.

Οι αμοιβές των Ελλήνων γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας παραμένουν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, καθώς ο μηνιαίος μισθός παρουσιάζει διακυμάνσεις από 1.359 ευρώ έως 1.713 ευρώ, με το τελικό ποσό να εξαρτάται αποκλειστικά από τη βαθμίδα, τα χρόνια υπηρεσίας και τη θέση ευθύνης που κατέχει ο κάθε λειτουργός υγείας.