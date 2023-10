Κλιμακώνεται η διπλωματική κρίση στις σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ με τις δύο χώρες να βρίσκονται σε πορεία ρήξης μετά την απόσυρση της Ισραηλινής Πρέσβεως και των υπολοίπων Ισραηλινών διπλωματών από την Πρεσβεία στην Άγκυρα και το Γενικό Προξενείο στην Κωνσταντινούπολη.

Η απόφαση ανάκλησης της Πρέσβεως του Ισραήλ ελήφθη μετά τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά την διάρκεια διαδήλωσης υπέρ της Χαμάς και της Παλαιστίνης που πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο με πρωτοβουλία του Τούρκου προέδρου. Μπροστά σε 1,000,000 κόσμο ο Ερντογάν επανήλθε στις νεοοθωμανικές απόψεις του και για πρώτη φορά εξήγγειλε νέο δόγμα εξωτερικής πολιτικής. Το νέο αυτό δόγμα, υποστηρίζει την άποψη ότι η σημερινή Τουρκία έχει λόγο για ό,τι συμβαίνει και στα εδάφη που παλαιότερα ανήκαν στην οθωμανική αυτοκρατορία. Ξεκινώντας από την Γάζα λοιπόν που την θεωρεί «σπίτι μας» όπως λέει χαρακτηριστικά θυμίζει πως η Τουρκία έχει λόγο για ό,τι συμβαίνει στα Σκόπια, στις 40 εκκλησιές στη Θεσσαλονίκη ή στο Χαλέπι της Συρίας.

Σε ανακοίνωση του το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμες τις «συκοφαντίες» περί αντισημιτισμού και τις «προσβολές» κατά του προέδρου Ερντογάν.

🇹🇷Turkish President Recep Erdogan has called on the Turkish people to take to the streets and demonstrate in support of Palestine.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις συκοφαντίες και τους αβάσιμους ισχυρισμούς ορισμένων Ισραηλινών αξιωματούχων. Δεν θα έχουν αποτέλεσμα οι προσπάθειες ορισμένων Ισραηλινών αξιωματούχων, οι οποίοι δεν μπορούν καν να ανεχθούν την αλήθεια και τα γεγονότα, να αλλάξουν την ατζέντα με διαστρεβλώσεις και συκοφαντίες, με την ελπίδα να καλύψουν τη βάναυση σφαγή με στόχο Παλαιστίνιους πολίτες στη Γάζα.

Το γεγονός ότι οι Αρχές αυτές, οι οποίες διαπράττουν ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας ενώπιον ολόκληρου του κόσμου, αλλά δεν μπορούν καν να ανεχτούν την κριτική και την καταδίκη, στοχοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Α.Ε. κ. Αντόνιο Γκουτέρες, και τον πρόεδρό μας, Α.Ε. κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αποτελεί σαφή ένδειξη της ανικανότητάς τους.

Απορρίπτουμε τις αβάσιμες κατηγορίες περί αντισημιτισμού, καθώς και τις συκοφαντίες και τις προσβολές κατά του προέδρου μας και της χώρας μας.

Είναι γνωστό σε όλους ότι, η Ιστορία της Τουρκίας σε αυτό το θέμα είναι καθαρή – σε αντίθεση με πολλές χώρες που υποστηρίζουν το Ισραήλ άνευ όρων σήμερα.

Είναι μια αλήθεια που αναγνωρίζεται από όλους τους ιστορικούς ότι η Τουρκική Δημοκρατία υπήρξε ένα ασφαλές καταφύγιο ανά την Ιστορία για όλους όσοι καταπιέζονταν, συμπεριλαμβανομένων των Εβραίων. Καλούμε επειγόντως τις ισραηλινές Αρχές να εισακούσουν τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και ειρήνη, προκειμένου να τερματιστεί αυτή η βαρβαρότητα που στοχεύει στην πλήρη καταστροφή του λαού της Γάζας».

Given the grave statements coming from Turkey, I have ordered the return of diplomatic representatives there in order to conduct a reevaluation of the relations between Israel and Turkey.

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 28, 2023