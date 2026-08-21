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Στον Ζωολογικό Κήπο του Τσέστερ στην Αγγλία, ένας γιγάντιος δικτυωτός πύθωνας 23 ετών, μήκους 4,5 μέτρων και βάρους 50 κιλών, έγινε ο πρωταγωνιστής μιας παγκόσμιας ιατρικής πρωτοτυπίας.
Η πύθωνας Τζόντι Φόστερ —που πήρε το όνομά της από τα αρχικά «JF» (juvenile female: νεαρό θηλυκό) — διαγνώστηκε με ινοσάρκωμα στη γνάθο. Όταν η αρχική χειρουργική αφαίρεση δε στάθηκε αρκετή και ο καρκίνος επανήλθε προσβάλλοντας το οστό, η επιβίωσή της τέθηκε σε άμεσο κίνδυνο.
Πρώτη φορά στα χρονικά ηλεκτροχημειοθεραπεία σε ερπετό
Για την αντιμετώπιση της υποτροπής, η κτηνιατρική ομάδα συνεργάστηκε με ογκολόγους του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, εφαρμόζοντας για πρώτη φορά στα χρονικά σε ερπετό τη μέθοδο της ηλεκτροχημειοθεραπείας.
Η τεχνική αυτή συνδυάζει το αντικαρκινικό φάρμακο μπλεομυκίνη με ελεγχόμενους ηλεκτρικούς παλμούς, οι οποίοι αυξάνουν τη διαπερατότητα των κυττάρων και επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη καταστροφή των όγκων.
Η επέμβαση απαίτησε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη προετοιμασία: λόγω του μεγέθους του φιδιού, χρειάστηκε να ενωθούν δύο χειρουργικά τραπέζια, ώστε να δημιουργηθεί μια επιφάνεια μεγέθους διπλού κρεβατιού.
Κατά τη διάρκεια της 90λεπτης διαδικασίας, αφαιρέθηκε ο όγκος μαζί με τμήμα του οστού της γνάθου και στη συνέχεια εφαρμόστηκε η ηλεκτροχημειοθεραπεία.
Παρά τους αρχικούς φόβους για το αν η αφαίρεση τμήματος της γνάθου θα επηρέαζε την ικανότητα τροφοληψίας, η Τζόντι ανέκτησε πλήρως τις δυνάμεις της.
Σήμερα τρέφεται, κινείται και εξερευνά το χώρο της με τη συνηθισμένη της ζωντάνια, ενώ οι τελευταίες εξετάσεις δεν έδειξαν καμία υποτροπή. Η επιτυχία αυτή αναμένεται να δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά, προσφέροντας έναν πολύτιμο οδηγό για κτηνιάτρους σε όλο τον κόσμο.
Πηγή: theguardian