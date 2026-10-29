Ένταση που γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου στη Βουλή της Αρμενίας, όταν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και της αντιπολίτευσης ήρθαν στα χέρια μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε έπειτα από σχόλιο κυβερνητικού βουλευτή για την οικογένεια του ηγέτη της αντιπολίτευσης Ναρέκ Καραπετιάν, γεγονός που προκάλεσε έντονη λεκτική σύγκρουση.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η διαμάχη μεταξύ βουλευτών του κυβερνώντος Πολιτικού Συμβολαίου και του αντιπολιτευόμενου μπλοκ Ισχυρή Αρμενία κλιμακώθηκε σε γενικευμένη συμπλοκή.

Βουλευτές αντάλλαξαν γροθιές και κλωτσιές, με τις σκηνές να μεταδίδονται ζωντανά.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Ρούμπεν Ρουμπινιάν, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να διακόψει τη μετάδοση, δηλώνοντας ότι το κοινό θα πρέπει να δει τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στην αίθουσα.

Η ένταση δεν σταμάτησε εκεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο καυγάς συνεχίστηκε και στους διαδρόμους του κοινοβουλίου, με τους εμπλεκόμενους να παραμένουν σε κατάσταση έντονης αντιπαράθεσης.

Μετά το επεισόδιο, ασθενοφόρο έφτασε στο κτίριο, καθώς ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης φέρεται να είχε τραυματιστεί στη μύτη και να αιμορραγούσε, ενώ άλλος είχε σκισμένα ρούχα.

Οι εικόνες από τη συμπλοκή προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, καθώς το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στις κάμερες και μεταδόθηκε σε πραγματικό χρόνο.