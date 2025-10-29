Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο Δρ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), είπε ότι 460 ασθενείς και συνοδοί τους σκοτώθηκαν από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στο Μαιευτήριο της Σαουδικής Αραβίας στο Ελ Φασέρ, την πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ του Σουδάν.

Ένα βίντεο που μαγνητοσκοπήθηκε από μαχητές της ΔΤΥ και ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ένοπλους στρατιώτες σε μια λεηλατημένη πτέρυγα του νοσοκομείου με πολλά πτώματα.

Ένας τραυματίας πυροβολείται από κοντινή απόσταση προτού η κάμερα πάει σε μια αυλή γεμάτη πτώματα.

Το Sudan Doctors Network, μια ιατρική ομάδα που παρακολουθεί τον πόλεμο, είπε ότι οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης την Τρίτη «σκότωσαν εν ψυχρώ όλους όσους βρήκαν μέσα στο νοσοκομείο, συμπεριλαμβανομένων ασθενών, των συνοδών τους και οποιουδήποτε άλλου παρευρισκόμενου στους θαλάμους», περιγράφοντάς το ως «ανθρώπινο σφαγείο».

Έξι υγειονομικοί, μεταξύ των οποίων τέσσερις γιατροί, ένας φαρμακοποιός και μια νοσοκόμα, απήχθησαν επίσης από το νοσοκομείο, είπε η ομάδα.

Οι ΔΤΥ έχουν ζητήσει λύτρα 100 εκατομμυρίων σουδανικών λιρών (42.000 δολάρια) για κάθε γιατρό, πρόσθεσε.

Η Ελ Φασέρ, η πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ και το τελευταίο μεγάλο προπύργιο των κυβερνητικών δυνάμεων στην περιοχή, βρισκόταν υπό πολιορκία για 18 μήνες προτού τελικά πέσει στις αρχές αυτής της εβδομάδας.

Πάνω από 2.000 άνθρωποι πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους στις μαζικές δολοφονίες που ακολούθησαν.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε αργά την Τρίτη, το Εργαστήριο Ανθρωπιστικής Έρευνας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Γέιλ (HRL) δήλωσε ότι οι μαχητές των ΔΤΥ συνέχισαν να πραγματοποιούν σφαγές μετά την κατάληψη της πόλης.

Η έκθεση ανέλυσε δορυφορικές εικόνες που συλλέχθηκαν στις 28 Οκτωβρίου, οι οποίες σύμφωνα με το HRL επιβεβαίωσαν υποτιθέμενες εκτελέσεις και μαζικές δολοφονίες από τις ΔΤΥ γύρω από το Νοσοκομείο της Σαουδικής Αραβίας και σε ένα κέντρο κράτησης στο πρώην Νοσοκομείο Παίδων στο ανατολικό τμήμα της πόλης.

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν συστάδες αντικειμένων σε μεγέθος σώματος και μέρη κοκκινωπού χρωματισμού γύρω από τα κτίρια των νοσοκομείων που συνάδουν με λίμνες αίματος και ανθρώπινα πτώματα.

I can’t believe what I’m seeing! Maxar satellite imagery obtained by @HRL_YaleSPH shows vivid red discolouration, highly likely to be blood, spattered across the ground between and around houses throughout El-Fasher 🇸🇩, strongly indicating mass killings of civilians in the area. pic.twitter.com/bRfRYvxb0Y — Rich Tedd 🛰 ✈️ (@AfriMEOSINT) October 28, 2025

Το HRL ανέφερε επίσης, όπως είπε, στοχευμένες επιθέσεις των ΔΤΥ σε εγκαταστάσεις υγείας, εργαζομένους στον τομέα της υγείας, ασθενείς και εργαζόμενους στην ανθρωπιστική βοήθεια, οι οποίες, όπως είπε, ισοδυναμούσαν με εγκλήματα πολέμου. Ένα μπλακ άουτ στις επικοινωνίες έχει καταστήσει δύσκολη την επαλήθευση των αναφορών από την πόλη.

To HRL είπε ότι οι εικόνες δεν μπορούν να δείξουν την πραγματική κλίμακα των μαζικών δολοφονιών και ότι «είναι πολύ πιθανό οι εκτιμήσεις για τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν σκοτώσει οι ΔΤΥ να είναι υπολογισμένες προς τα κάτω».

Πριν από αυτή την τελευταία επίθεση, ο ΠΟΥ είχε επαληθεύσει 185 επιθέσεις στην υγειονομική περίθαλψη στο Σουδάν από τότε που ξέσπασαν οι μάχες τον Απρίλιο του 2023, με περισσότερους από 1.200 θανάτους και περισσότερους από 400 τραυματισμούς μεταξύ εργαζομένων στον τομέα της υγείας και ασθενών.

Σαράντα εννέα από αυτές τις επιθέσεις σημειώθηκαν μόνο φέτος, σκοτώνοντας 966 ανθρώπους, ανέφερε ο ΠΟΥ.

«Όλες οι επιθέσεις στην υγειονομική περίθαλψη πρέπει να σταματήσουν αμέσως και χωρίς όρους», δήλωσε ο Δρ Τέντρος.

«Όλοι οι ασθενείς, το υγειονομικό προσωπικό και οι εγκαταστάσεις υγείας πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο».

Τόσο οι ΔΤΥ όσο και ο σουδανικός στρατός έχουν κατηγορηθεί για εγκλήματα πολέμου και έχουν αντιμετωπίσει κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυτικές δυνάμεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο δήλωσαν ότι οι ΔΤΥ έχουν διαπράξει γενοκτονία κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου εμφυλίου πολέμου στη χώρα, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε αυτό που ο ΟΗΕ αποκάλεσε «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».