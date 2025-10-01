Η κυβέρνηση των ΗΠΑ βρίσκεται επίσημα «σε διακοπή λειτουργίας» για πρώτη φορά από το 2018 , αφού οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου αρνήθηκαν να υποστηρίξουν ένα πακέτο χρηματοδότησης των Ρεπουμπλικανών, εκτός εάν κέρδιζαν μια σειρά από παραχωρήσεις, που επικεντρώνονταν στην υγειονομική περίθαλψη.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η κυβέρνηση των ΗΠΑ βάζει λουκέτο μετά το αντίστοιχο κλείσιμο που είχε γίνει για 35 ημέρες από το τέλος του 2018 έως τις αρχές του 2019 κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως γράφει η New York Post η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έκλεισε μερικώς τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, ώρες αφότου όλοι οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας, εκτός από τρεις, ψήφισαν κατά του νομοσχεδίου για τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση .

Ο Διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ρας Βόουτ, ενημέρωσε σχετικά τους επικεφαλής των ομοσπονδιακών υπουργείων και οργανισμών λίγο μετά την αποτυχημένη ψηφοφορία της Γερουσίας την Τρίτη για το shutdown.

Στο υπόμνημά του, ο Vought σημείωσε ότι είναι «ασαφές για πόσο καιρό οι Δημοκρατικοί θα διατηρήσουν την αβάσιμη στάση τους, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη της διάρκειας του shutdown».

Breaking News: The U.S. government has shut down, after Congress failed to pass a bill to keep federal funding flowing. Hundreds of thousands of workers are set to be sent home without pay, and a wide range of federal programs will be disrupted. https://t.co/q0caziSzXd pic.twitter.com/vEwubNgeNm — The New York Times (@nytimes) October 1, 2025

Ο Τραμπ πριν από την ψηφοφορία της Τρίτης, απείλησε να ακυρώσει προγράμματα που υποστηρίζουν οι Δημοκρατικοί και να απολύσει περισσότερους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους εάν η κυβέρνηση κλείσει.

«Θα απολύσουμε πολλούς ανθρώπους», είπε στους δημοσιογράφους. «Θα είναι Δημοκρατικοί».

🚨 BREAKING – PRESIDENT TRUMP ON GOVERNMENT SHUTDOWN: “When you shut it down, we’d be laying off a lot of people! And they’re gonna be DEMOCRATS.” 🔥 “A lot of good can come from shutdowns. We can get rid of a lot of things that we didn’t want.” 🤣pic.twitter.com/2ZoKgorwm2 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 30, 2025

Η ηγεσία των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο αρνήθηκε να υποστηρίξει το μέτρο των Ρεπουμπλικανών, εκτός εάν συμπεριλαμβάνονταν διατάξεις που επεκτείνουν τις επιδοτήσεις ασφάλισης υγειονομικής περίθαλψης της εποχής της πανδημίας και επαναφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για εξωτερική βοήθεια και άλλα προγράμματα που περικόπηκαν από τον Τραμπ.

«Είναι το shutdown των ρεπουμπλικανών» έγραψε σε ανάρτηση της η Καμάλα Χάρις:

President Trump and Congressional Republicans just shut down the government because they refused to stop your health care costs from rising. Let me be clear: Republicans are in charge of the White House, House, and Senate. This is their shutdown. — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 1, 2025

Η Γερουσία διέκοψε τη συνεδρίαση λίγο μετά την αποτυχημένη ψηφοφορία.

Τι σημαίνει το κυβερνητικό λουκέτο στις ΗΠΑ

Η αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ πιθανότατα θα αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους σε άδεια άνευ αποδοχών και θα διακόψει πολλά κυβερνητικά προγράμματα και υπηρεσίες.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ εκτιμά ότι περίπου 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών.