Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι πολίτες αλλά και οι Αρχές του Ισραήλ μετά την αιφνιδιαστική επίθεση από την Χαμάς με τον στρατό και τις υπηρεσίες αντικατασκοπείας να ομολογούν τώρα πως πράγματι δεν είχαν προβλέψει μια τέτοιας κλίμακας επέμβαση. Ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει πλέον τους 1.100 νεκρούς μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες και γίνεται η χώρα που θρηνεί τα περισσότερα θύματα από κάθε άλλο πόλεμο μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους επίσημους απολογισμούς, πάνω από 700 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ άλλοι 2.150 τραυματίστηκαν, από τους οποίους πολλοί βρίσκονται «σε κρίσιμη κατάσταση». Στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 413 Παλαιστίνιοι –ανάμεσά τους 78 παιδιά και 41 γυναίκες– σκοτώθηκαν και άλλοι 2.300 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Παράλληλα, ο αριθμός των νεκρών στο μουσικό φεστιβάλ Supernova έφτασε τους 260, όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την τοπική υπηρεσία διάσωσης Zaka.

Περίπου 3.000 άνθρωποι παρακολουθούσαν το ρέιβ πάρτι που έγινε στόχος της Χαμάς. Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στην έρημο Negev, κοντά στο Kibbutz Re’im, στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

