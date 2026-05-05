Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας επιχειρούν αυτή τη στιγμή για την αναχαίτιση πολλαπλών εναέριων απειλών που προέρχονται από το Ιράν.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter), αποσαφηνίζοντας την προέλευση των εκρήξεων που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

«Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι ήχοι που ακούστηκαν σε διάσπαρτες περιοχές της χώρας είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αεράμυνας των ΗΑΕ, τα οποία αναχαιτίζουν βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones)», αναφέρει η ανακοίνωση.