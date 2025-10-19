Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα φαίνεται να καταρρέει. Η Χαμάς εξαπέλυσε νέες επιθέσεις κατά ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα, προκαλώντας ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε απάντηση.

Η Χαμάς φέρεται να εξαπέλυσε επιθέσεις κατά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) στη νότια Ράφα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα, που είχε επιτευχθεί τις προηγούμενες ημέρες, επαναφέροντας την ένταση στην περιοχή.

Ισραηλινά αντίποινα με αεροπορικές επιδρομές

Σε απάντηση, οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων της Χαμάς. Αν και ο IDF δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση, στρατιωτικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι επιδρομές στοχεύουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, υποδομές και τούνελ που χρησιμοποιεί η Χαμάς στην περιοχή της Ράφα. Η επίθεση θεωρείται η πιο σοβαρή παραβίαση της εκεχειρίας από την πλευρά της Χαμάς.

Η κλιμάκωση αυτή απειλεί να ανατρέψει τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη με τη μεσολάβηση διεθνών παραγόντων.

Την Παρασκευή (17/10), ο ισραηλινός στρατός είχε αναφέρει ότι ένοπλοι τρομοκράτες εξήλθαν από τούνελ στη Ράφα και άνοιξαν πυρ κατά ισραηλινών στρατιωτών. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, όμως το γεγονός είχε ήδη εντείνει την ανησυχία για πιθανή αναζωπύρωση των συγκρούσεων.

Πηγή: euronews.com