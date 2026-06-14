Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι προσπάθειες για την εξομάλυνση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας να είναι στραμμένο στις διαβουλεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.
Όπως αναφέρουν Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, η Τεχεράνη φέρεται να έχει συμφωνήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με αντάλλαγμα την άρση των οικονομικών κυρώσεων, ενώ σε καλό δρόμο είναι και η συζήτηση για τα πυρηνικά.
Την ίδια στιγμή σύμφωνα με δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες για την επίλυση των βασικών ζητημάτων που προκάλεσαν την ένταση βρίσκονται σε ώριμο στάδιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια ουσιαστική συμφωνία. Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε πως απομένουν μόνο οι υπογραφές για σιγήσουν τα όπλα στον Περσικό.
Ωστόσο, η πορεία προς τη σταθερότητα συναντά τις τελευταίες ώρες σημαντικά εμπόδια, καθώς η εύθραυστη αυτή διαδικασία απειλείται από τη νέα στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή.
Πιο συγκεκριμένα οι πρόσφατοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί από την πλευρά του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού, που αποτελούν παραδοσιακό προπύργιο της Χεζμπολάχ, έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό, με την αμερικανική πλευρά να εκφράζει την αντίθεσή της για τη χρονική συγκυρία και τον αντίκτυπο αυτών των πληγμάτων στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.
Από την πλευρά της, η Τεχεράνη αντιδρά έντονα στις ισραηλινές επιθέσεις, προειδοποιώντας ότι τέτοιες ενέργειες περιπλέκουν την κατάσταση, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για το αν η διπλωματία θα καταφέρει τελικά να επικρατήσει των στρατιωτικών εξελίξεων.
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Ο Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου ότι η συμφωνία με το Ιράν ενδέχεται να υπογραφεί απόψε
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τηλεφωνικά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι ενδέχεται να υπογραφεί απόψε συμφωνία με το Ιράν.
Σύμφωνα με Μέσα Ενημέρωσης του Ισραήλ υπήρξε τηλεφωνική συνομιλία.
Σημειώνεται πως η αποψινή τηλεφωνική συνομιλία έρχεται λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ δήλωσε στον ιστότοπο ειδήσεων Axios ότι θεωρεί ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «δεν έχει καθόλου κρίση», αφότου το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό, προκαλώντας απειλές για αντίποινα από το Ιράν.
Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν θα υποκύψει σε εξωτερικές πιέσεις
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η κυβέρνηση δεν θα υποταχθεί σε εξωτερικές πιέσεις, αλλά παραμένει υπόλογη στους Ιρανούς.
«Δεν θα υποκύψουμε σε καμία δύναμη, αλλά θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους και υπόλογους απέναντι στον ιρανικό λαό και τα νόμιμα αιτήματά του», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.
Παράλληλα ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει καθήκον να στηρίξει όσους υπερασπίζονται τη χώρα και τη δημόσια ασφάλεια, προσθέτοντας ότι το Ιράν δεν μπορεί να ζητά από τους μαχητές να σταθούν όρθιοι, αγνοώντας παράλληλα «την υποστήριξη, τα μέσα και τις ανάγκες τους».
Ο Πεζεσκιάν επέκρινε επίσης τις επιθέσεις εναντίον αξιωματούχων που εκτελούν κρατικές αποστολές, λέγοντας ότι είναι «ατυχές» το γεγονός ότι άνθρωποι που εργάζονται «με σκοπό την προστασία των εθνικών συμφερόντων και της τιμής της χώρας» αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «προδοσία ή ξεπούλημα της πατρίδας».
«Η κριτική είναι φυσικό δικαίωμα της κοινωνίας, αλλά η εξόντωση εκείνων στους οποίους έχει ανατεθεί μια νόμιμη αποστολή απέχει πολύ από την εντιμότητα και τη δικαιοσύνη», δήλωσε ο ίδιος.
Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σύντομα
Ο Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και ότι τα Στενά του Ορμούζ θα «ανοίξουν για επιχειρηματική δραστηριότητα πολύ σύντομα».
Σε άλλη ανάρτηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη θα αποτελέσει ένα «ΤΕΙΧΟΣ ενάντια στην πιθανότητα να αποκτήσει ποτέ το Ιράν πυρηνικό όπλο».
Ο ίδιος επέκρινε επίσης την πυρηνική συμφωνία της κυβέρνησης Ομπάμα με το Ιράν το 2015, λέγοντας ότι το JCPOA (Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης) ήταν «ένας δρόμος προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου για το Ιράν, με μετρητά και όλα τα σχετικά».
Σύμβουλος του Χαμενεΐ προμηνύει αντίποινα στο Ισραήλ
Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιάτι, προμηνύει επίθεση στο Ισραήλ ως αντίποινα για το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό και μάλιστα απείλησε με κλείσιμο τόσο των Στενών του Ορμούζ όσο και του Στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ.
«Ένα υπολογιστικό λάθος στη Βηρυτό εξάντλησε την υπομονή και η διαταγή εκδόθηκε. Είναι η ώρα μηδέν, και οι εκτοξευτές ετοιμάζονται».», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.
«Η ώρα μηδέν έφτασε και οι εκτοξευτές προετοιμάζονται. Η Χεζμπολάχ αποτελεί ζωτικό κομμάτι του άξονα της αντίστασης. Αν η φωτιά της κακόβουλης δράσης στον Λίβανο δεν σβήσει, οι δύο ισχυροί γεωγραφικοί βραχίονες –το Ορμούζ και το Μπαμπ αλ-Μαντάμπ– θα σφίξουν τις οικονομικές σας αρτηρίες μέχρι σημείου στρατηγικής ασφυξίας», πρόσθεσε.
Έκτακτα μέτρα στα αεροδρόμια του δυτικού Ιράν
Σε τροχιά αυστηρών προληπτικών μέτρων εισέρχεται η αεροπλοΐα στο Ιράν.
Πιο συγκεκριμένα, οι πτήσεις που αναχωρούν από αεροδρόμια στο δυτικό Ιράν ακυρώθηκαν μετά την απειλή της Τεχεράνης να πλήξει το Ισραήλ σε απάντηση στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια προάστια της Βηρυτού, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.
«Οι πτήσεις που αναχωρούν από αεροδρόμια στο δυτικό τμήμα της χώρας ακυρώνονται μέχρι νεωτέρας», αναφέρθηκε.