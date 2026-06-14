Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι προσπάθειες για την εξομάλυνση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας να είναι στραμμένο στις διαβουλεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Όπως αναφέρουν Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, η Τεχεράνη φέρεται να έχει συμφωνήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με αντάλλαγμα την άρση των οικονομικών κυρώσεων, ενώ σε καλό δρόμο είναι και η συζήτηση για τα πυρηνικά.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες για την επίλυση των βασικών ζητημάτων που προκάλεσαν την ένταση βρίσκονται σε ώριμο στάδιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια ουσιαστική συμφωνία. Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε πως απομένουν μόνο οι υπογραφές για σιγήσουν τα όπλα στον Περσικό.

Ωστόσο, η πορεία προς τη σταθερότητα συναντά τις τελευταίες ώρες σημαντικά εμπόδια, καθώς η εύθραυστη αυτή διαδικασία απειλείται από τη νέα στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα οι πρόσφατοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί από την πλευρά του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού, που αποτελούν παραδοσιακό προπύργιο της Χεζμπολάχ, έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό, με την αμερικανική πλευρά να εκφράζει την αντίθεσή της για τη χρονική συγκυρία και τον αντίκτυπο αυτών των πληγμάτων στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη αντιδρά έντονα στις ισραηλινές επιθέσεις, προειδοποιώντας ότι τέτοιες ενέργειες περιπλέκουν την κατάσταση, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για το αν η διπλωματία θα καταφέρει τελικά να επικρατήσει των στρατιωτικών εξελίξεων.

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