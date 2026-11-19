Σε εξαιρετικά θερμό κλίμα και με έμφαση στη σταθερότητα και την αμοιβαία συνεργασία, ολοκληρώθηκε στη Σεντζέν της νότιας Κίνας η διμερής συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ. Το τετ-α-τετ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC, άνοιξε τον δρόμο για την πολυαναμενόμενη και άνευ προηγουμένου τριμερή σύνοδο κορυφής που ακολουθεί, με τη συμμετοχή του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, πριν καθίσουν στο μακρύ τραπέζι των συνομιλιών πλαισιωμένοι από τις αντιπροσωπείες τους, οι δύο ηγέτες φωτογραφήθηκαν στην αίθουσα της έπαυλης Kylin.

Σι: «Νέος ορισμός» στη σχέση Ουάσιγκτον – Πεκίνου

Κατά την τρίτη φετινή τους συνάντηση, ο Κινέζος πρόεδρος εμφανίστηκε προσηλωμένος στη διατήρηση των σινοαμερικανικών σχέσεων στη «σωστή πορεία». Όπως τόνισε στον Αμερικανό ομόλογό του, οι διμερείς δεσμοί είναι γενικά σταθεροί και βρίσκονται σε σταθερή τροχιά βελτίωσης. Μάλιστα, ο Σι υπογράμμισε ότι οι δύο πλευρές έχουν διαμορφώσει έναν «νέο ορισμό» για μια εποικοδομητική σχέση στρατηγικής σταθερότητας, προσδίδοντάς της νέο περιεχόμενο που εδράζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την αμοιβαιότητα.

Απόσπασμα από τη συνάντηση:

Τραμπ: «Όσο έχουμε τα ηνία, δεν θα υπάρξει ποτέ πρόβλημα»

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε πρώτος τον λόγο, μη κρύβοντας τον ενθουσιασμό του για την άρτια, όπως τη χαρακτήρισε, διοργάνωση της συνόδου από το Πεκίνο, καθώς και για το επίσημο δείπνο της προηγούμενης βραδιάς όπου οι δυο τους κάθισαν δίπλα-δίπλα και συνομίλησαν για δύο ώρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε εκτενή αναφορά στην «εξαιρετική προσωπική σχέση» που έχει χτίσει με τον Σι ήδη από το 2017. Αποκαλώντας τον Κινέζο ηγέτη «φίλο» του, σημείωσε ότι παρά τη δυσαρέσκεια ορισμένων, η φιλία αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο λαών. «Πιστεύω ότι όσο εσύ και εγώ έχουμε τα ηνία, δεν θα έχουμε ποτέ πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο Τραμπ τόνισε ότι ΗΠΑ και Κίνα «δείχνουν τον δρόμο» στο παγκόσμιο εμπόριο και τις επενδύσεις. Αναφέρθηκε στα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, με ορόσημο τη δημιουργία του Εμπορικού Συμβουλίου τον περασμένο Μάιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή έφερε ισορροπία σε μια άλλοτε «ετεροβαρή» σχέση, καθιστώντας την πλέον δίκαιη. Ειδική μνεία έκανε στη συμφωνία «30 for 30», μια αμοιβαία διευθέτηση για τη μείωση δασμών ύψους 30 δισ. δολαρίων εκατέρωθεν, σημειώνοντας ότι οι Αμερικανοί αγρότες έχουν ωφεληθεί σημαντικά, ενώ προανήγγειλε ότι θα ζητήσει περαιτέρω άνοιγμα αγορών για να καλυφθεί η «ακόρεστη όρεξη» της Κίνας.

Κοινό μέτωπο σε διεθνείς κρίσεις

Η ατζέντα των δύο ανδρών επεκτάθηκε σε κρίσιμα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέδειξε την κοινή τους βούληση να διασφαλιστεί η ελεύθερη ροή ενέργειας από τα Στενά του Ορμούζ και να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Παράλληλα, συζητήθηκαν τομείς στενότερης συνεργασίας, όπως η καταπολέμηση της μάστιγας της φαιντανύλης στις ΗΠΑ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Τραμπ ζήτησε τη συνδρομή του Πεκίνου για τον τερματισμό της σύγκρουσης, κάνοντας λόγο για ένα βαρύτατο τίμημα, με 25.000 απώλειες τον μήνα, κυρίως στρατιωτών.

Ο Τραμπ ανέφερε πως στο χθεσινό δείπνο κάθισαν δίπλα-δίπλα και συνομίλησαν για δύο ώρες:

Προετοιμάζοντας το έδαφος για τον Πούτιν

Η ολοκλήρωση της επαφής Τραμπ – Σι, η οποία κρίθηκε άκρως παραγωγική, αποτελεί το προοίμιο για τη σημερινή τριμερή σύνοδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε πως συναντήθηκε νωρίτερα και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να «προετοιμάσει το έδαφος» για τις κοινές τους συνομιλίες, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για μια επιτυχημένη συνάντηση.

Αν και η ακριβής ημερήσια διάταξη αυτής της ιστορικής τριμερούς παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα μάλλον ασαφής, η κινεζική διπλωματία έχει ήδη δώσει το γενικό περίγραμμα, ανακοινώνοντας ότι ο κεντρικός άξονας των συζητήσεων θα επικεντρωθεί στη «διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης».